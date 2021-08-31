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9 сентября Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят союзные программы

31 августа 2021 06:49
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко и Владимир Путин встретятся 9 сентября в Москве. Дата была согласована президентами Беларуси и России 30 августа во время телефонного разговора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

9 сентября Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят союзные программы-1

Во время встречи главы государств еще раз обсудят союзные программы, подготовленные правительствами двух стран, а также иные актуальные вопросы двухсторонней и мировой повесток.

Ситуация в Афганистане стала ключевой в серии телефонных разговоров Президента Беларуси с зарубежными лидерами. Деталями этих переговоров накануне Александр Лукашенко поделился с послом Таджикистана в нашей стране.

9 сентября Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят союзные программы-4

События в Афганистане и их последствия – одна из главных тем предстоящих саммитов ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества. Они пройдут 16-17 сентября в Душанбе. Александр Лукашенко считает важным выработать общую консолидированную позицию.

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# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Махмадшариф Хакдод # Фотофакт

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