9 октября в Беларуси отмечают День работников культуры

Новости Беларуси. 9 октября работники культуры отмечают профессиональный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В масштабах Беларуси благодаря 42,5 тысячи человек функционируют 5 600 учреждений, где мы черпаем вдохновение и встречаемся с прекрасным, находим радость сопереживания и наслаждаемся творчеством, получаем знания и эмоции, чтобы сделать будни ярче.

Как не раз подчеркивал Президент Беларуси, мы должны сделать все, чтобы сохранить и приумножить наше культурное наследие, воспитать на нем новое поколение. Сегодня, по мнению министра культуры Анатолия Маркевича, отрасль с этим вполне справляется.

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:

Мы справляемся с основной задачей сферы культуры – нести добро, любовь, уважение, дарить хорошее настроение, конечно же, воспитывать. Потому что сегодня, я считаю, сфера культуры выполняет очень важную функцию. Не только сегодня, а сегодня, может, в большей степени. Потому что через хорошее слово, через спектакль, через концерт мы передаем удивительное чувство нашему зрителю. Мы его пытаемся воспитать, мы пытаемся сделать так, чтобы люди очень открыто и дружелюбно смотрели друг другу в глаза. И это у нас получается.