Пустовой: западные профессионалы знают, насколько большая электоральная поддержка Лукашенко в Беларуси

Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. Рубрика «Политика без галстуков и купюр» от Евгения Пустового.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Есть страны, одаренные духом злобы. Они бесподобны в создании технологий войны, в методичках по развалу и уничтожению государств и разложению общества. А теперь о войне. Информационной. Только выиграв ее, они смогут развязать настоящую. В КГБ рассказали, как Запад манипулирует беглыми.

Петр Петровский, политолог:

Сегодня открытого противостояния ожидать не стоит, сегодня как раз риски гибридного характера. У Запада, как многие говорят, кишка тонка прямо сказать: мы будем на вас нападать. Нет, они все делают косвенно, чужими руками. Чтобы другие таскали каштаны для них из огня. И здесь нам надо готовиться именно к гибридным атакам.