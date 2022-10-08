Пустовой: западные профессионалы знают, насколько большая электоральная поддержка Лукашенко в Беларуси

Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. Рубрика «Политика без галстуков и купюр» от Евгения Пустового.
Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. Рубрика «Политика без галстуков и купюр» от Евгения Пустового.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Есть страны, одаренные духом злобы. Они бесподобны в создании технологий войны, в методичках по развалу и уничтожению государств и разложению общества. А теперь о войне. Информационной. Только выиграв ее, они смогут развязать настоящую.
В КГБ рассказали, как Запад манипулирует беглыми.
Петр Петровский, политолог:
Сегодня открытого противостояния ожидать не стоит, сегодня как раз риски гибридного характера. У Запада, как многие говорят, кишка тонка прямо сказать: мы будем на вас нападать. Нет, они все делают косвенно, чужими руками. Чтобы другие таскали каштаны для них из огня. И здесь нам надо готовиться именно к гибридным атакам.
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Уже сейчас в Европе на постоянной основе дислоцируются более 60 тысяч военнослужащих Соединенных Штатов, оснащенных современным ударным вооружением. А также около 35 тысяч в рамках проводимых операций в Восточной Европе, из которых более 22 тысяч сконцентрированы в Польше и странах Балтии. Помимо сухопутной, в европейской зоне созданы авиационная и военно-морская группировки, которые уже сейчас насчитывают боле 2 200 боевых самолетов, в Балтийском и Средиземном морях постоянно находятся до 10 носителей крылатых ракет морского и воздушного базирования с общим боезапасом до 450 единиц. При этом в случае развязывания Западом военной агрессии эти самолеты и корабли будут способны наносить удары по нашим объектам и войскам на всю глубину территории Республики Беларусь.
Подробности в видеоматериале.