Самый древний мужской монастырь Беларуси! Свято-Елисеевская Лавришевская обитель празднует 800-летие

Самый древний из мужских монастырей, один из красивейших на белорусской земле! Свято-Елисеевский Лавришевский мужской монастырь встретит свое 800-летие 5 ноября 2025 года. Как преображалась обитель в новейшей истории нашей страны и что являет собой сегодня? В программе «Прикосновение к свету» поговорили с протоиереем Анатолием Герасимуком, благочинным Новогрудского церковного округа.

Протоиерей Анатолий Герасимук, благочинный Новогрудского церковного округа:

В начале 90-х это место посетил Высокопреосвященный митрополит Филарет. Владыка Филарет тогда сказал, на мой взгляд, пророческие слова: «В скором времени на этом месте будет построен храм. Будет возрождаться обитель. Еще через некоторое время Господь явит мощи преподобного Елисея Лавришевского, а еще через некоторое время монастырь обретет былую славу».

Из рассказов, люди, которые переходили Неман к монастырю на поклонение к преподобному, шли на коленочках. То есть настолько почитаемый монастырь был, святой был особым покровителем. И я думаю, что мы с вами сегодня являемся свидетелями слов владыки Филарета – возрождение древнего Лавришевского монастыря. Себе трудно представить 800 лет, на протяжении всего этого времени шла молитва.