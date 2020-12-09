80 тысяч на новое оборудование. В Клецке закупили 35 медицинских аппаратов благодаря спонсорам

Новости Беларуси. Новое оборудование появилось в клецкой больнице, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
35 медицинских аппаратов закупили благодаря спонсорской поддержке.
Новости Беларуси. Новое оборудование появилось в клецкой больнице, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
35 медицинских аппаратов закупили благодаря спонсорской поддержке.
Деньги собирали всем районом. Приняли участие сельские хозяйства, крупные предприятия, профсоюз и частные предприниматели. В итоге помощь составила почти 80 тысяч рублей.
Инна Новицкая, заместитель главного врача Клецкой центральной районной больницы:
Приобретены рециркуляторы, бактерицидные лампы, оборудованы шлюзы. Кроме того, за средства районного субботника проведена модернизация кислородной станции, что позволило оборудовать дополнительные кислородные точки в инфекционных отделениях больницы.
Сейчас в районе, как и во всей области, введен масочный режим. Приняты меры по профилактике COVID-19. Особое внимание – пожилым людям.
Так, в отделении круглосуточного пребывания инвалидов специалисты теперь работают вахтовым методом, в две смены по 9 человек. По очереди они живут в отделении 14 дней, не покидая учреждение.
Зоя Уласевич, директор Клецкого территориального центра социального обслуживания населения:
Каждый работник контролирует свою температуру и ведет личные дневники. Каждое утро, каждый вечер, конечно же, измеряет температуру. Если же замечает, что есть повышение температуры, немедленно обращается к врачу.
Без помощи не остаются пенсионеры и инвалиды, которые живут дома. Волонтеры доставляют им продукты и лекарства. Обязательно в перчатках и масках. Организована горячая линия по приему заявок.
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