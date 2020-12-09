80 тысяч на новое оборудование. В Клецке закупили 35 медицинских аппаратов благодаря спонсорам

Новости Беларуси. Новое оборудование появилось в клецкой больнице, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Деньги собирали всем районом. Приняли участие сельские хозяйства, крупные предприятия, профсоюз и частные предприниматели. В итоге помощь составила почти 80 тысяч рублей.

Инна Новицкая, заместитель главного врача Клецкой центральной районной больницы: Приобретены рециркуляторы, бактерицидные лампы, оборудованы шлюзы. Кроме того, за средства районного субботника проведена модернизация кислородной станции, что позволило оборудовать дополнительные кислородные точки в инфекционных отделениях больницы.

Сейчас в районе, как и во всей области, введен масочный режим. Приняты меры по профилактике COVID-19. Особое внимание – пожилым людям.

Так, в отделении круглосуточного пребывания инвалидов специалисты теперь работают вахтовым методом, в две смены по 9 человек. По очереди они живут в отделении 14 дней, не покидая учреждение.