«8 чувств, или рождение человека»: премьера спектакля семейного инклюзив-театра «і»

Аутизм – следствие неврологического расстройства. Для аутистов характерны уникальные особенности в плане социального взаимодействия, а также им свойственны нестандартные способы обработки информации от органов чувств.
Найти применение особенным возможностям таких людей попробовал семейный инклюзив-театр «і». Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – художественный руководитель семейного инклюзив-театра «і» – Ирина Пушкарева, и специалист группы по корпоративной социальной ответственности компании Velcom – Екатерина Севостьянчук.
Как возникла идея создания такого театра?
Ирина Пушкарева, художественный руководитель семейного инклюзив-театра «і»:
Для родителей таких детей очень важно, чтобы прийти и ребёнка отдать в те руки, где его не испортят, ничего не нарушат. И к нам пошли родители с детьми с разными поведенческими особенностями. Сначала это не были дети с аутизмом. Например, учится ребёнок в школе – не может выйти к доске и рассказать стихотворение. То есть, не может говорить, или не может смотреть на себя в зеркало, или девочке кажется, что она толстая. Вот такие моменты, и мы их решали. Несмотря на то, что никто из нас не закончил медицинский, мы профессионалы своего дела. Обучали по своим методикам.
Потом уже по «сарафанному радио» родители стали приводить детей с особенностями развития достаточно тяжелыми. Появилась мама – руководитель организации «Дети. Аутизм. Родители», которая сказала: «Давайте я приведу своего сына, и мы сделаем совместно театр для таких детей – инклюзивный театр». А потом появился наш партнёр – компания Velcom, которая поддержала, и благодаря которой мы смогли сделать свою первую постановку «Флейта-чарадзейка».
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Екатерина, как долго Вы сотрудничаете с театром?
Екатерина Севостьянчук, специалист группы по корпоративной социальной ответственности компании Velcom:
Компания Velcom выступает партнёром театра уже три года. И с тех пор мы активно следим за судьбой театра, за его развитием. Радуемся всем успехам актёров. И для нас это ценный опыт.
Сотрудничество начиналось в 2016 году, когда компания Velcom присоединилась к отмечанию Всемирной акции Light It Up Blue, то есть это акция, которая приурочена ко Дню распространения информации о проблеме с аутизмом. Именно при подготовке к этой акции мы познакомились с Ириной Киселевой, которая поделилась с нами своими идеями, мыслями о создании такого инклюзивного театра, в котором смогли бы заниматься дети с аутизмом наравне с остальными детками.
И новая постановка, которая планируется – это, на наш взгляд, новый уровень, новая повестка для других людей. Партнёрство между нидерландским и белорусским театрами – это новый уровень темы инклюзии.
Ирина Пушкарева:
Сегодня, 2 апреля у нас премьера замечательного спектакля «8 чувств, или рождение человека». Почему смело говорю – замечательного, потому что его создавали дети. Вместе с нами, но по большей части – дети. Кастусь Жибуль придумал саму тему, фабулу спектакля про 8 чувств. Каждое чувство имеет свой цвет. А дальше дети писали новеллы, сценарий, музыку. И вы это услышите, потому что сценарий не правили даже. Правда, в этом был свой курьёз. Дети считали, что раз они написали, то учить это им не надо. Одно дело – написать, а другое дело – со сцены сказать.
Компания Velcom оказывает подобную поддержку в данной сфере, кроме театра?
Екатерина Севостьянчук:
Мы уже оказали поддержку двум форумам, которые посвящены инклюзивному образованию и терапии. А также оказали помощь в создании документального фильма о театре «Кто последний?», премьера которого прошла осенью. И также мы поддерживаем сейчас гастроли этого фильма по Республике Беларусь и организуем участие этого же фильма в международных фестивалях документального кино.
Ирина Пушкарева:
Я ещё хотела сказать, что у нас есть новый повод для гордости. Мы совсем недавно взяли Гран-при на Международном фестивале «Скрыжаванне». И это, на самом деле, здорово, потому что это и повод гордиться нашим обществом. Инклюзивный театр без всяких предубеждений, без поблажек и снисхождения пошёл на конкурс. И к нам отнеслись, как к равным.