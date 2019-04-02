«8 чувств, или рождение человека»: премьера спектакля семейного инклюзив-театра «і»

Ирина Пушкарева, художественный руководитель семейного инклюзив-театра «і»:

Для родителей таких детей очень важно, чтобы прийти и ребёнка отдать в те руки, где его не испортят, ничего не нарушат. И к нам пошли родители с детьми с разными поведенческими особенностями. Сначала это не были дети с аутизмом. Например, учится ребёнок в школе – не может выйти к доске и рассказать стихотворение. То есть, не может говорить, или не может смотреть на себя в зеркало, или девочке кажется, что она толстая. Вот такие моменты, и мы их решали. Несмотря на то, что никто из нас не закончил медицинский, мы профессионалы своего дела. Обучали по своим методикам.

Потом уже по «сарафанному радио» родители стали приводить детей с особенностями развития достаточно тяжелыми. Появилась мама – руководитель организации «Дети. Аутизм. Родители», которая сказала: «Давайте я приведу своего сына, и мы сделаем совместно театр для таких детей – инклюзивный театр». А потом появился наш партнёр – компания Velcom, которая поддержала, и благодаря которой мы смогли сделать свою первую постановку «Флейта-чарадзейка».

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Екатерина, как долго Вы сотрудничаете с театром?

Екатерина Севостьянчук, специалист группы по корпоративной социальной ответственности компании Velcom:

Компания Velcom выступает партнёром театра уже три года. И с тех пор мы активно следим за судьбой театра, за его развитием. Радуемся всем успехам актёров. И для нас это ценный опыт.

Сотрудничество начиналось в 2016 году, когда компания Velcom присоединилась к отмечанию Всемирной акции Light It Up Blue, то есть это акция, которая приурочена ко Дню распространения информации о проблеме с аутизмом. Именно при подготовке к этой акции мы познакомились с Ириной Киселевой, которая поделилась с нами своими идеями, мыслями о создании такого инклюзивного театра, в котором смогли бы заниматься дети с аутизмом наравне с остальными детками.