Реконструкция поликлиники №20 в Минске: куда направят пациентов
Во время реконструкции поликлиники №20 пациентов будут обслуживать на базе других медучреждений города. Ремонт и строительство нового корпуса начнется уже в апреле рассказали в программе «Большой город». Такого масштабного «переселения» в столице ещё не было.
Определить в другие организации здравоохранения необходимо более 60 тысяч пациентов и около 350 сотрудников. Специалисты уверяют, медицинская помощь будет оказываться в том же объёме, но по другим адресам.
Задействованы 5 медучреждений, где жители района смогут получить всю необходимую помощь.