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Реконструкция поликлиники №20 в Минске: куда направят пациентов

02 апреля 2019 11:57
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Во время реконструкции поликлиники №20 пациентов будут обслуживать на базе других медучреждений города. Ремонт и строительство нового корпуса начнется уже в апреле рассказали в программе «Большой город». Такого масштабного «переселения» в столице ещё не было.

Реконструкция поликлиники №20 в Минске: куда направят пациентов-1

Определить в другие организации здравоохранения необходимо более 60 тысяч пациентов и около 350 сотрудников. Специалисты уверяют, медицинская помощь будет оказываться в том же объёме, но по другим адресам.

Реконструкция поликлиники №20 в Минске: куда направят пациентов-4

Задействованы 5 медучреждений, где жители района смогут получить всю необходимую помощь.

Реконструкция поликлиники №20 в Минске: куда направят пациентов-7

# Поликлиники в Минске # общество # Фотофакт # Строительство

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