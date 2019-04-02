3 апреля в Беларуси будет до +14°C и без осадков

Новости Беларуси. На 3 апреля белорусские синоптики прогнозируют тёплую погоду и ясное небо.

Как сообщает Белгидромет, ночью будет малооблачно, днём увеличение облачности. Вероятность осадков практически равна нулю.

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На большей части территории страны юго-восточный ветер 4-9 м/с, по западной половине порывы до 15-18 м/с.

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Ночью температура воздуха составит -1… -4°C, по юго-западу будет теплее – 0… +2°C. Днём потеплеет до +9… +12°C, по юго-западу – +12… +14°C.