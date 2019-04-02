«Приходите семьями и зажгите синим»: акция с использованием картины Ван Гога проходит в Минске

В Минске состоится акция в поддержку Дня распространения информации о проблеме аутизма, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Екатерина Севостьянчук, специалист группы по корпоративной социальной ответственности компании Velcom:

Акция пройдёт в поддержку Дня распространения информации о проблеме аутизма, который отмечается во всем мире 2 апреля. В этот день подсвечиваются здания синим цветом. Но компания Velcom решила пойти креативным способом и создать свою конструкцию, иллюминацию, которая будет подсвечиваться синим цветом.

На акцию «Зажги звёздную ночь» можно будет прийти с 18.00 до 23.00 на пл. Свободы. Любой желающий может подойти и получить светодиодную лампочку, которую необходимо будет вкрутить в конструкцию.

Конструкция – это изображение знаменитой картины Винсента Ван Гога, которая будет подсвечиваться синим цветом. То есть итогом этой акции станет вот такой вот шедевр. Это городская акция, поэтому мы всех приглашаем: приходите семьями и зажгите синим.

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