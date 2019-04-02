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Авиационную бомбу обнаружили на улице Аэродромной. Вторую за две недели

02 апреля 2019 11:52
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Авиационную бомбу обнаружили на улице Аэродромной. На поверхность опасную находку случайно достал экскаватор. Снаряд вывезли за пределы столицы и уничтожили на специальном полигоне.

Авиационную бомбу обнаружили на улице Аэродромной. Вторую за две недели-1

Правоохранители отметили, что это авиационная бомба времён Великой Отечественной войны. Такой же снаряд нашли на стройплощадке Аэродромной две недели назад.

Авиационную бомбу обнаружили на улице Аэродромной. Вторую за две недели-4

 

# ЧП # общество # Фотофакт

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