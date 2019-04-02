Авиационную бомбу обнаружили на улице Аэродромной. Вторую за две недели

Авиационную бомбу обнаружили на улице Аэродромной. На поверхность опасную находку случайно достал экскаватор. Снаряд вывезли за пределы столицы и уничтожили на специальном полигоне.

Правоохранители отметили, что это авиационная бомба времён Великой Отечественной войны. Такой же снаряд нашли на стройплощадке Аэродромной две недели назад.