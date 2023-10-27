71 год со дня образования Департамента охраны МВД – как работают стражи порядка?

Новости Беларуси. На страже правопорядка и имущества. В это воскресенье, 29 октября, свой профессиональный праздник отмечают работники Департамента охраны Министерства внутренних дел Беларуси, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Его сотрудники несут службу во всех районах Минской области, в том числе и в Молодечно. Наш корреспондент Дарья Авсюк побывала в сердце отдела и узнала о специфике работы.

А это пульсирующее сердце отдела – так сотрудники называют пункт централизованного наблюдения, сюда поступает сигнал с охраняемых объектов со всего города. Работает он круглосуточно, ведь помощь может понадобиться в любое время.

Внимание, поступил сигнал тревоги, квартира на Громадовской, 9, 15.