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71 год со дня образования Департамента охраны МВД – как работают стражи порядка?

27 октября 2023 15:55
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Новости Беларуси. На страже правопорядка и имущества. В это воскресенье, 29 октября, свой профессиональный праздник отмечают работники Департамента охраны Министерства внутренних дел Беларуси, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Его сотрудники несут службу во всех районах Минской области, в том числе и в Молодечно.

Наш корреспондент Дарья Авсюк побывала в сердце отдела и узнала о специфике работы.

71 год со дня образования Департамента охраны МВД – как работают стражи порядка?-1

А это пульсирующее сердце отдела – так сотрудники называют пункт централизованного наблюдения, сюда поступает сигнал с охраняемых объектов со всего города. Работает он круглосуточно, ведь помощь может понадобиться в любое время.

71 год со дня образования Департамента охраны МВД – как работают стражи порядка?-4

Внимание, поступил сигнал тревоги, квартира на Громадовской, 9, 15.

71 год со дня образования Департамента охраны МВД – как работают стражи порядка?-7

Принимаем сработку по квартире. Улица Громадовская, дом 9, квартира 15. Как меня поняли?
– Приняли сработку, Громадовская, 9, 15. Выбываем.

Сотрудники группы задержания первыми приезжают на срабатывание охранной сигнализации в квартире, тревожной кнопки в банке или магазине. При этом они не знают, что случилось на месте происшествия и насколько это опасно. 6 минут – столько времени необходимо, чтобы прибыть на вызов. Важна каждая секунда.

Подробности в видео.

# Милиция Беларуси # общество # Дарья Авсюк # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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