Сельскохозяйственные предприятия страны готовятся к выставке «Белагро-2025»

Главная аграрная выставка страны «Белагро-2025» в 2025 году пройдет в Минском международном выставочном центре. Ожидается участие 450 компаний из 10 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На площадке будут представлены передовые направления в развитии растениеводства, животноводства, а также современные технологии переработки, упаковки и хранения сельхозпродукции. Форум соберет вместе не только белорусских аграриев, но и их зарубежных коллег и партнеров. В деловой программе – конференции, семинары и переговоры с участием представителей стран СНГ, Азии и Африки. Участие в выставке примут также аграрные предприятия Минской области, в том числе агрокомбинат «Ждановичи». На прилавках будет представлено более 40 видов продукции – от свежих овощей и натурального яблочного сока до новинок колбасного ассортимента.

Александр Веремей, заместитель генерального директора по торговле, реализации, снабжению и закупкам агрокомбината «Ждановичи»:

Посетители смогут ознакомиться с продукцией нашего мясоперерабатывающего цеха, включающие колбасные изготовленные из высококачественного сырья с использованием традиционных технологий без использования заменителей мясного сырья и ГМО. Каждый день на выставке будут проводиться дегустации овощей, колбасной продукции и сока, что позволит посетителям оценить качество нашей продукции.

Традиционно на «Белагро» выберут лучших пахарей Беларуси. Конкурсанты продемонстрируют свои практические навыки в работе с современной техникой и поделятся передовым опытом.