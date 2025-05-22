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В Гродно активно ведётся подготовка зон отдыха к пляжному сезону

22 мая 2025 06:38
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В Гродно активно ведется подготовка зон отдыха к пляжному сезону. В Год благоустройства масштабные изменения ожидают набережную озера Юбилейное – это одно из самых популярных мест у жителей областного центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродно активно ведётся подготовка зон отдыха к пляжному сезону-2

Планируется привести в порядок более 30 тысяч квадратных метров пляжной территории. В первую очередь коммунальные службы благоустраивают прибрежную зону: обновляют песок, приводят в порядок шезлонги, раздевалки и информационные стенды. Здесь будет не только красиво, но и безопасно как для купания, так и для приема солнечных ванн. 

Но ключевая трансформация касается системы тротуаров, велодорожек, парковок и пространства для размещения общепита. Кроме того, будут обустроены спортивные площадки для пляжного футбола и волейбола. В проекте учтены потребности людей с ограниченными возможностями.

В Гродно активно ведётся подготовка зон отдыха к пляжному сезону-4

Дмитрий Веришко, начальник отдела благоустройства Гродненского городского ЖКХ:
На основании пожеланий горожан города было принято решение в этом году провести модернизацию пляжа водохранилища Юбилейного. Работы планируются завершить в срок до 1 июня 2025 года. Стоимость работ составляет порядка 5 миллионов белорусских рублей. Работы выполняются силами коммунальных предприятий.

После реконструкции зона отдыха на озере Юбилейное сможет вместить значительно больше отдыхающих. Финальным штрихом станет озеленение: красочные газоны и яркие цветники.

# Год благоустройства

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