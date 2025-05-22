В Гродно активно ведётся подготовка зон отдыха к пляжному сезону

В Гродно активно ведется подготовка зон отдыха к пляжному сезону. В Год благоустройства масштабные изменения ожидают набережную озера Юбилейное – это одно из самых популярных мест у жителей областного центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Планируется привести в порядок более 30 тысяч квадратных метров пляжной территории. В первую очередь коммунальные службы благоустраивают прибрежную зону: обновляют песок, приводят в порядок шезлонги, раздевалки и информационные стенды. Здесь будет не только красиво, но и безопасно как для купания, так и для приема солнечных ванн.

Но ключевая трансформация касается системы тротуаров, велодорожек, парковок и пространства для размещения общепита. Кроме того, будут обустроены спортивные площадки для пляжного футбола и волейбола. В проекте учтены потребности людей с ограниченными возможностями.