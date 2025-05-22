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Польские компании по производству снарядов получат 66 млн долларов на развитие производства

22 мая 2025 06:17
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Тем временем Польша продолжает вооружаться. Сообщается, что местные компании по выпуску артиллерийских снарядов получат 66 миллионов долларов на развитие производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польские компании по производству снарядов получат 66 млн долларов на развитие производства-2

Так, ранее два польских оборонных концерна подписали соответствующее соглашение с закрытым европейским инвестиционным фондом. Ожидается, что благодаря данным вложениям Польше удастся увеличить объем производства артиллерийских снарядов до 180 тысяч единиц в год. 

В правительстве, обеспокоенном мнимой российской угрозой, заявили, что новые мощности позволят укрепить обороноспособность страны на фоне милитаристских планов еврозоны. Напомним, что накануне послы стран – участников Европейского союза согласовали предложенный Еврокомиссией план милитаризации региона объемом 150 миллиардов евро.

# Польша # Международная политика # Оружие и боеприпасы

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