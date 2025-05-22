Тем временем Польша продолжает вооружаться. Сообщается, что местные компании по выпуску артиллерийских снарядов получат 66 миллионов долларов на развитие производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, ранее два польских оборонных концерна подписали соответствующее соглашение с закрытым европейским инвестиционным фондом. Ожидается, что благодаря данным вложениям Польше удастся увеличить объем производства артиллерийских снарядов до 180 тысяч единиц в год.

В правительстве, обеспокоенном мнимой российской угрозой, заявили, что новые мощности позволят укрепить обороноспособность страны на фоне милитаристских планов еврозоны. Напомним, что накануне послы стран – участников Европейского союза согласовали предложенный Еврокомиссией план милитаризации региона объемом 150 миллиардов евро.