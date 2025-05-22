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Верховная Рада одобрила пакет законопроектов о выходе из ряда соглашений с Беларусью и Россией

22 мая 2025 06:18
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Украина продолжает разрывать экономическое сотрудничество с соседними странами. Накануне, 21 мая, Верховная рада одобрила пакет законопроектов, предусматривающих выход из ряда соглашений с Беларусью и Россией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Верховная Рада одобрила пакет законопроектов о выходе из ряда соглашений с Беларусью и Россией-2

В частности, денонсировано соглашение 2004 года с Беларусью о поэтапной отмене изъятий из режима свободной торговли. Также прекращают свое действие договор о защите товарных знаков и производственной кооперации в рамках СНГ и соглашение 1997 года о сотрудничестве в области изучения, разведки и использования минерально-сырьевых ресурсов.

# Беларусь-Украина # Украина # Международная политика

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