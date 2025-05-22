Единый номер для консультаций по трудовым вопросам заработал в Беларуси

Получить консультацию и помощь в решении трудового вопроса теперь можно по единому номеру. В Федерации профсоюзов Беларуси начал работу межотраслевой мониторинговый центр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Любой гражданин может обратиться со своим вопросом по номеру – 8-801-100-11-11. Линия работает с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, а в пятницу – до 16:15. Звонки бесплатны как с мобильных телефонов, так и городских.

Операторы готовы помочь гражданам в решении спорных ситуаций, связанных с трудовыми отношениями. Например, работники могут узнать, правильно ли рассчитана их зарплата, законно ли применено дисциплинарное взыскание, а также получить информацию о корректности заключения или расторжения трудового договора. Специалисты центра не только ответят на волнующие вопросы, но и расскажут о гарантиях, предусмотренных действующим трудовым законодательством.