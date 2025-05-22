Прямой эфир

Единый номер для консультаций по трудовым вопросам заработал в Беларуси

22 мая 2025 06:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Получить консультацию и помощь в решении трудового вопроса теперь можно по единому номеру. В Федерации профсоюзов Беларуси начал работу межотраслевой мониторинговый центр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Единый номер для консультаций по трудовым вопросам заработал в Беларуси-2

Любой гражданин может обратиться со своим вопросом по номеру – 8-801-100-11-11. Линия работает с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, а в пятницу – до 16:15. Звонки бесплатны как с мобильных телефонов, так и городских. 

Операторы готовы помочь гражданам в решении спорных ситуаций, связанных с трудовыми отношениями. Например, работники могут узнать, правильно ли рассчитана их зарплата, законно ли применено дисциплинарное взыскание, а также получить информацию о корректности заключения или расторжения трудового договора. Специалисты центра не только ответят на волнующие вопросы, но и расскажут о гарантиях, предусмотренных действующим трудовым законодательством. 

Единый номер для консультаций по трудовым вопросам заработал в Беларуси-4

Елена Маркевич, пресс-секретарь Федерации профсоюзов Беларуси:
Наши специалисты разъясняют человеку нормы законодательства, порядок действия той или иной ситуации. А если человек обращается в какой-то спорной ситуации, то наши специалисты, профсоюзные юристы и другие, готовы выехать на место, чтобы объективно рассмотреть каждый вопрос и чтобы каждая ситуация была решена в соответствии с законодательством. 

У профсоюзов накоплен большой опыт проведения прямых телефонных линии по актуальным темам. Решение вопроса в «Одном окне» – удобная и эффективная форма взаимодействия с работниками, которая помогает оперативно урегулировать трудовые споры и проблемные ситуации. 

# Федерация профсоюзов Беларуси # Елена Маркевич

Другие новости рубрики

Все новости
В Гродно активно ведётся подготовка зон отдыха к пляжному сезону
22 мая 2025 06:38

В Гродно активно ведётся подготовка зон отдыха к пляжному сезону

Сельскохозяйственные предприятия страны готовятся к выставке «Белагро-2025»
22 мая 2025 06:31

Сельскохозяйственные предприятия страны готовятся к выставке «Белагро-2025»

Демонстрация готовности к взаимодействию – Бузин про выставку MILEX-2025
22 мая 2025 06:14

Демонстрация готовности к взаимодействию – Бузин про выставку MILEX-2025