В Беларуси стартовал сезон заготовки хвойных шишек

Новости Беларуси. С приходом холодов в Беларуси начался сезон заготовки хвойных шишек. После специальной обработки из них получат семена для восстановления лесов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Собирают шишки вручную на плантациях и в лесах. Выбирают зрелые и без признаков заболеваний, после чего отправляют на переработку. До конца февраля в Гомельском лесхозе планируют заготовить более 20 тонн сырья, большая часть – элитные сорта.

Григорий Рябцев, лесничий Стародятловичского лесничества Гомельского опытного лесхоза: Плантация имеет свои нюансы, бывает урожайная и неурожайная, но, как всегда, выше среднего. То есть в лесу урожай может быть более слабый, а на плантациях за счет того, что это культивируемые деревья, урожай чаще всего бывает более сильный, чем на всей массе леса.

Генетический банк в Институте леса Национальной академии наук создали около 15 лет назад. Именно здесь добывают из шишек семена и сохраняют их для лесхозов. Каждый год в Беларуси получают до 300 миллионов единиц семян хвойных деревьев.

Владимир Падутов, заведующий отделом генетики, селекции и биотехнологии Института леса НАН Беларуси:

Семена перерабатываются, затем они у нас хранятся в холодильнике. И весной, когда лесхозам необходимы семена для получения посадочного материала, когда они высаживаются в почву в лесных питомниках, они берут эти семена у нас и используют для посевов.

В 2022 году площадь питомника Гомельского опытного лесхоза расширилась почти на 40 % – хозяйство увеличивает объемы выращивания культур. Кроме того, для повышения качества саженцев установили новое оборудование для полива. Одна теплица вмещает до 600 тысяч растений. В апреле их высадят в открытый грунт во время проведения акции «Неделя леса».