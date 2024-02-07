Новые векторы сотрудничества – Клецкий мехзавод налаживает партнёрство с Китаем
Клецкий мехзавод налаживает сотрудничество с Китаем, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Белорусская делегация только вернулась из Поднебесной с рядом заключенных контрактов. Специалисты предприятия побывали в трех городах: посетили производства оборудования для выпуска жгутов и комплектующих к системам видеонаблюдения.
Какие векторы сотрудничества наметили между клецким предприятием и партнерами из Поднебесной, расскажет Екатерина Ковальчук.
Рабочая поездка в Китай оказалась плодотворной. Специалисты побывали на разных производствах. Так, заключен ряд контрактов. Например, белорусскую сторону заинтересовали машины по выпуску гофрированных полиамидных и полипропиленовых трубок. В ближайшее время планируется их закупка. Это поможет удешевить продукцию.
Сергей Захаревич, заместитель директора – главный инженер мехзавода:
Мы отправили свою делегацию в Китайскую Народную Республику, изучили рынок китайского оборудования, посетили ведущих производителей этого оборудования. И уже с сентября у нас закуплена, установлена и действует одна автоматическая линия обработки провода. Ориентировочно окупится она за три года, ее стоимость – порядка 600 тысяч рублей.
А вот последнее приобретение. Теперь на заводе есть китайская автоматическая линия для обработки проводов. Она позволяет установить пять различных модулей и имеет специальную систему привода. Здесь речь идет о точной обработке проводов. Все операции контролирует автоматика.
Подробности в видео.