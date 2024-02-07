Новые векторы сотрудничества – Клецкий мехзавод налаживает партнёрство с Китаем

Клецкий мехзавод налаживает сотрудничество с Китаем, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Белорусская делегация только вернулась из Поднебесной с рядом заключенных контрактов. Специалисты предприятия побывали в трех городах: посетили производства оборудования для выпуска жгутов и комплектующих к системам видеонаблюдения. Какие векторы сотрудничества наметили между клецким предприятием и партнерами из Поднебесной, расскажет Екатерина Ковальчук.

Рабочая поездка в Китай оказалась плодотворной. Специалисты побывали на разных производствах. Так, заключен ряд контрактов. Например, белорусскую сторону заинтересовали машины по выпуску гофрированных полиамидных и полипропиленовых трубок. В ближайшее время планируется их закупка. Это поможет удешевить продукцию.

Сергей Захаревич, заместитель директора – главный инженер мехзавода:

Мы отправили свою делегацию в Китайскую Народную Республику, изучили рынок китайского оборудования, посетили ведущих производителей этого оборудования. И уже с сентября у нас закуплена, установлена и действует одна автоматическая линия обработки провода. Ориентировочно окупится она за три года, ее стоимость – порядка 600 тысяч рублей.