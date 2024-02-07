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Столичный троллейбусный парк №2 присоединился к акции «Мы вместе. Нас миллионы!»

07 февраля 2024 17:40
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Новости Беларуси. В Минске продолжается культурно-патриотическая акция «Мы вместе. Нас миллионы!» В этот раз к ней присоединились сотрудники и руководители столичного троллейбусного парка № 2, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Столичный троллейбусный парк №2 присоединился к акции «Мы вместе. Нас миллионы!»-1

Более 50 лет предприятие занимается транспортным обслуживанием города. Работает здесь более 900 человек. Сегодня с сотрудниками встретились представители столичных властей, лидеры общественного мнения. Вместе обсудили особенности предстоящей электоральной кампании. С яркой концертной программой перед зрителями выступили творческие коллективы и звезды белорусской эстрады.

Столичный троллейбусный парк №2 присоединился к акции «Мы вместе. Нас миллионы!»-4

Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:
Важно донести, что каждый человек должен исполнить свой гражданский долг, что мы живем в мирной и процветающей Беларуси. И каждый не должен стоять в стороне. 25 февраля – единый день голосования. Впервые будут проходить выборы в местные Советы и в парламент. Очень важно, чтобы каждый пришел на избирательный участок и отдал свой голос, но отдал не бездумно, а действительно за нашу процветающую Беларусь.

Культурно-патриотическая акция продлится до 23 февраля. Планируется, что она охватит более полусотни предприятий, организаций и учреждений Минска в самых разных сферах.

# Выборы в Беларуси # общество # Виталий Брель # Новости Минска и Минской области

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