365 агроусадеб Минской области прошли перерегистрацию

Новости Беларуси. Свыше 360 агроусадеб прошли перерегистрацию в Минской области. Это связано с инвентаризацией отрасли согласно Указу Президента «О развитии агроэкотуризма». И все они подтвердили свою деятельность. Только в Узденском районе 16 таких усадеб, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Репортаж Дарьи Авсюк.

12 лет к мечте. Столько семья Калугиных строила свою агроусадьбу. С участком определились быстро, выбрали населенный пункт, в который часто приезжали отдыхать летом. На месте был старый дом, его отправили под снос. Изначально была задумка строить все из дерева, но в процессе работы все поменялось.