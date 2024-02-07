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365 агроусадеб Минской области прошли перерегистрацию

07 февраля 2024 17:41
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Новости Беларуси. Свыше 360 агроусадеб прошли перерегистрацию в Минской области. Это связано с инвентаризацией отрасли согласно Указу Президента «О развитии агроэкотуризма». И все они подтвердили свою деятельность. Только в Узденском районе 16 таких усадеб, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Репортаж Дарьи Авсюк.

365 агроусадеб Минской области прошли перерегистрацию-1

12 лет к мечте. Столько семья Калугиных строила свою агроусадьбу. С участком определились быстро, выбрали населенный пункт, в который часто приезжали отдыхать летом. На месте был старый дом, его отправили под снос. Изначально была задумка строить все из дерева, но в процессе работы все поменялось.

365 агроусадеб Минской области прошли перерегистрацию-4

Дмитрий Калугин, хозяин агроусадьбы:
У дерева есть свои минусы. Да, это красиво, экологически чисто. Пообщались с другими хозяевами агроусадеб, они сказали, что лучше делать в современном стиле, из блока, это более долговечно.

Далее смотрите в видео.

# Агротуризм # общество # Дарья Авсюк

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