365 агроусадеб Минской области прошли перерегистрацию
Новости Беларуси. Свыше 360 агроусадеб прошли перерегистрацию в Минской области. Это связано с инвентаризацией отрасли согласно Указу Президента «О развитии агроэкотуризма». И все они подтвердили свою деятельность. Только в Узденском районе 16 таких усадеб, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Репортаж Дарьи Авсюк.
12 лет к мечте. Столько семья Калугиных строила свою агроусадьбу. С участком определились быстро, выбрали населенный пункт, в который часто приезжали отдыхать летом. На месте был старый дом, его отправили под снос. Изначально была задумка строить все из дерева, но в процессе работы все поменялось.
Дмитрий Калугин, хозяин агроусадьбы:
У дерева есть свои минусы. Да, это красиво, экологически чисто. Пообщались с другими хозяевами агроусадеб, они сказали, что лучше делать в современном стиле, из блока, это более долговечно.
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