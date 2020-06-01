60 рублей на каждого члена семьи. Какие ещё льготы ожидают многодетных семей

В семье Пучковских растут полиглоты, спортсмены и настоящие хозяюшки. Виктория Пучковская:

Когда мамы нет дома, я себе или яичницу сделаю, или когда мама пошла в магазин, я малышам подогрею пищу. Здесь один за всех, и все за одного. Вместе катаются на лыжах и роликах, путешествуют по Родине и пышно отмечают дни рождения старшей Вички, средней Веронички, младшеньких Арсюши и Милаши.

Алеся Пучковская, многодетная мама:

Мы встретились один раз на Комсомольском озере, пообщались, и я поняла, что этот человек для жизни. Вот мы уже 11 лет вместе. Я училась на парикмахера, высшее образование получала психологии семейных отношений. Психология мне действительно очень помогла и в отношении с мужем, и в отношении с детьми, потому что на нас дети смотрят, как мы друг к другу относимся.

В итоге, объединила не только любовь, но и профессия. Мама – водитель троллейбуса, папа – водитель-международник. Между стирками и тренировками обустраивают семейное гнездышко. Алеся Пучковская:

Нам государство действительно очень помогло, мы построили две квартиры. Скоро новоселье мы будем играть, а также мы смогли насобирать деньги и смогли привезти машину. Нам помог указ не платить за растаможку, 50% льготный.

Татьяна Кравченко, председатель ОО «Белорусская ассоциация многодетных родителей»:

Семья, имеющая четверо и пятеро детей, полностью 100% кредит погашается, у кого трое деток – 75%. Здесь может быть небольшая доплата родительскими деньгами только в том случае, если лишние метры. Семья Пучковских одна из 108 тысяч. За последние 12 лет количество многодетных в нашей стране выросло в 2 раза, причем 70% с тремя детьми. Соцпакет постоянно расширяется и открываются новые перспективы. Последний 171-й указ – прямое тому подтверждение. Он, наверняка, вдохновит родителей на рождение четвертого, а для наших героев станет ощутимой пользой. Алеся Пучковская:

Ежемесячное пособие с 6 месяцев продлили до 12 – это нам дает возможность экономить наш семейный бюджет. У нас есть небольшая дача, но нам приходится вкладывать туда деньги, чтобы ее можно было как-то обустроить.

Ольга Спиридонова, заместитель начальника управления организации пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Социальным пособием сможет воспользоваться больше многодетных семей, по нашей оценке – это более 6 тысяч семей. В среднем выплата может составлять 60 рублей на каждого члена семьи. Что приятно, социальная адресная помощь вступит в силу к новому учебному году, но это не единственный бонус. Мамам с четырьмя детьми добавили к трудовому стажу 3 года, те которые они посвятили уходу за малышами и не могли работать. Было 9 лет, а с января следующего года станет 12. И это не все. Ольга Спиридонова:

Второе – это уменьшение страхового стажа для назначения трудовой пенсии по возрасту женщинам, которые родили четырех детей и воспитали их до 8-летнего возраста, до 10 лет. По общим правилам, пенсия по возрасту назначается при наличии 17,5 лет страхового стажа. В следующем году это будет 18 лет, к 2025 году – это будет уже 20 лет. Мы понимаем, что, воспитывая четырех детей, сложно полноценно работать и заработать стаж 18-20 лет, поэтому и была принята эта норма.

Сегодня быть «богатыми родителями» не страшно. Три года в декретном отпуске мама получает ежемесячное пособие, в сравнении в России только 1,5. За детский сад оплата 50%, за учебники тоже, школьное питание бесплатно, земельный налог в ноль. А с января этого года семейный капитал продлили на 5 лет и, что называется, «разморозили». Теперь им можно сразу воспользоваться на строительство, оздоровление и, что немаловажно, на стоматологические услуги. Татьяна Кравченко:

Дети из многодетных семей могут дважды за лето воспользоваться госдотацией, которая выделяется на каждого ребенка.

Вот и сестренки ждут своего звездного часа. Трудились в школе до последнего звонка и закончили на отлично. Заслужили приключения в лагере «Галактика» и мечтают о высоком. Вероника Пучковская:

Я хочу настоящую лошадь, я очень люблю лошадей. Виктория Пучковская:

Я хочу стать, как Юрий Гагарин, хочу полететь в космос.

Алеся Пучковская:

Мы растим детей, это наше будущее, все-таки это потом и будет наша чашка, с которой мы потом сможем что-то получить.