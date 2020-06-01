Туи, можжевельники, шелковицы. Какие необычные цветы и деревья высаживают в Минске

Новости Беларуси. Почти 900 тысяч цветов высадили в Минске с начала сезона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Заводском районе появились новые зеленые площадки с уникальными растениями.

Необычный подарок сделали предприятия района. Туи и можжевельник, декоративные яблони, березы и шелковицы можно увидеть в четырех местах района. Это площадь Ванеева, Партизанский проспект, «Чижовка-Арена» и площадка возле универмага «Беларусь». Работники «Зеленстроя» высадили около 30 деревьев и 50 кустарников.