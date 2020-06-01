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Туи, можжевельники, шелковицы. Какие необычные цветы и деревья высаживают в Минске

01 июня 2020 08:55
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Новости Беларуси. Почти 900 тысяч цветов высадили в Минске с начала сезона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Заводском районе появились новые зеленые площадки с уникальными растениями.

Туи, можжевельники, шелковицы. Какие необычные цветы и деревья высаживают в Минске-1

Необычный подарок сделали предприятия района. Туи и можжевельник, декоративные яблони, березы и шелковицы можно увидеть в четырех местах района. Это площадь Ванеева, Партизанский проспект, «Чижовка-Арена» и площадка возле универмага «Беларусь». Работники «Зеленстроя» высадили около 30 деревьев и 50 кустарников.

Туи, можжевельники, шелковицы. Какие необычные цветы и деревья высаживают в Минске-4

Туи, можжевельники, шелковицы. Какие необычные цветы и деревья высаживают в Минске-6

Совсем скоро Администрация района порадует жителей еще одним «зеленым подарком». 5 июня заводчане оценят продолжение экотропы на улице Уборевича.

# Растения и цветы # общество # Фотофакт

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