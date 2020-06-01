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Как вести себя за рулём, если на дороге дикое животное, и что грозит, если уехать с места ДТП

01 июня 2020 08:01
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Страшный сон автомобилиста – на трассе перед лобовым стеклом вырастает огромный зверь. Минчанину Виталию повезло: мужчина был за рулём грузовика, столкновение с оленем обошлось испугом, однако в голове промелькнула мысль: если бы машина была легковой, всё могло бы закончиться плачевно. Виталий Геннадьевич – дальнобойщик со стажем и рассказывает: такие ситуации на дорогах не редкость, особенно ночью.

Виталий Лысый:
Сбил оленя, столкновение было ночью. Избежать столкновения там не было возможности, не было шансов: животное выбежало прямо под колеса автомобиля. Не было даже времени среагировать, все случилось очень быстро, там тормозить без шансов.

Как вести себя за рулём, если на дороге дикое животное, и что грозит, если уехать с места ДТП-1

Главная задача в такой ситуации – выжить. И даже не всегда имеет смысл, кто перед вами: безобидный ёжик или лось, ситуация может выйти из-под контроля в любой момент. Специалисты рассказывают: взрослый лось способен в один миг превратить машину в груду металла. Но и маленькая кошка на трассе способна наделать большой беды: когда водитель пытается объехать животное, он выезжает на встречную полосу, а дальше – лобовое столкновение и трагедия.

Как вести себя за рулём, если на дороге дикое животное, и что грозит, если уехать с места ДТП-4

Юрий Краснов, инструктор по контраварийной подготовке в ДОСААФ:
Лось, который очень много весит, если он попадает на лобовое стекло, то очень часто водитель или передний пассажир могут погибнуть. В ночное время суток желательно ехать со скоростью где-то 70-80 км/ч, не выше. Если вы видите знак «Дикие животные», и вы один едите по пустой дороге, желательно ехать и периодически подавать сильный звуковой сигнал.

Как вести себя за рулём, если на дороге дикое животное, и что грозит, если уехать с места ДТП-7

Остаться в живых с минимальным ущербом для здоровья и машины поможет обучающий курс контраварийной подготовки. Здесь отрабатывают реакцию торможения и одновременного маневрирования, моделируя ситуацию, в которой обычное снижение скорости не спасает.

Юрий Краснов:
Вот эти упражнения помогают быть в тонусе, и они увеличивают шанс для водителя каким-то образом среагировать на опасную ситуацию.

Как вести себя за рулём, если на дороге дикое животное, и что грозит, если уехать с места ДТП-10

На дороге никто не застрахован от беды, поэтому если у вас за плечами стаж вождения более двух лет, можно смело идти на курсы. Ведь встретившись с крупным животным, важно сманеврировать грамотно: и рогатый не влетит в лобовое стекло, а пройдет по касательной, сохранив вам жизнь и машину.

Как вести себя за рулём, если на дороге дикое животное, и что грозит, если уехать с места ДТП-13

Юрий Краснов:
Упражнение «лосиный тест» выполняют в разных вариациях. Мы разгоняемся и надо среагировать на движение, но в обратную сторону, т. е. мой статист убегает, допустим, вправо, а я объезжаю влево. Нужно еще уметь маневрировать, вырабатывается такая реакция: водитель просто едет, вдруг – бац – опасность. И мы объезжаем эту опасность, потом возвращаемся на свою траекторию.

Как вести себя за рулём, если на дороге дикое животное, и что грозит, если уехать с места ДТП-16

Природа постаралась сделать своих подопечных максимально незаметными в естественной среде, и если в дневное время зверя ещё можно заметить, то в ночное время суток видны лишь ноги, перебегающие дорогу. Поэтому водитель должен быть всегда начеку, особенно если на трассе стоит знак «Дикие животные».

Как вести себя за рулём, если на дороге дикое животное, и что грозит, если уехать с места ДТП-19

Ирина Сапунова, старший инспектор отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Минского облисполкома, майор милиции:
Цель установки знака «Дикие животные» – предупредить водителя о возможной опасности. Водитель, который на предупреждение не отреагировал, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего совершил ДТП в виде наезда на животное, будет привлечен к административной ответственности. В прошлом году на территории Минской области произошло 7 подобных ДТП, в результате которых 7 человек получили травмы.

Как вести себя за рулём, если на дороге дикое животное, и что грозит, если уехать с места ДТП-22

Если вы всё-таки сбили животное, порядок действий прост, как при обычном ДТП. Уезжать с места происшествия нельзя, иначе штраф до 25 базовых величин и лишение прав. А если вы решите забрать себе сбитый трофей, мера наказания окажется еще строже.

Как вести себя за рулём, если на дороге дикое животное, и что грозит, если уехать с места ДТП-25

Ольга Громович, специалист по связям с общественностью государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь:
Хочу предупредить, что ни в коем случае, во-первых, нельзя подходить к этому животному, во-вторых, нельзя забирать тушу этого животного, потому что за незаконную транспортировку, в частности копытных животных, предусмотрена строгая ответственность – уголовная ответственность. Можно получить крупный штраф и даже лишиться транспортного средства.  

Как вести себя за рулём, если на дороге дикое животное, и что грозит, если уехать с места ДТП-28

Звери на проезжей части появляются не просто так. Это их среда обитания, а человек вторгся в нее, проложив асфальтовые ленты. Должно пройти несколько десятилетий, чтобы звери адаптировались к новой обстановке и согласились нам не мешать. А пока нам остается лишь следить за знаками и контролировать скорость.

# Правила безопасности # общество # Виталий Лысый # Юрий Краснов # Ирина Сапунова # Ольга Громович # Валерия Борисевич # Фотофакт # Человек и животные

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