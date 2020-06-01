Как вести себя за рулём, если на дороге дикое животное, и что грозит, если уехать с места ДТП

Страшный сон автомобилиста – на трассе перед лобовым стеклом вырастает огромный зверь. Минчанину Виталию повезло: мужчина был за рулём грузовика, столкновение с оленем обошлось испугом, однако в голове промелькнула мысль: если бы машина была легковой, всё могло бы закончиться плачевно. Виталий Геннадьевич – дальнобойщик со стажем и рассказывает: такие ситуации на дорогах не редкость, особенно ночью. Виталий Лысый:

Сбил оленя, столкновение было ночью. Избежать столкновения там не было возможности, не было шансов: животное выбежало прямо под колеса автомобиля. Не было даже времени среагировать, все случилось очень быстро, там тормозить без шансов.

Главная задача в такой ситуации – выжить. И даже не всегда имеет смысл, кто перед вами: безобидный ёжик или лось, ситуация может выйти из-под контроля в любой момент. Специалисты рассказывают: взрослый лось способен в один миг превратить машину в груду металла. Но и маленькая кошка на трассе способна наделать большой беды: когда водитель пытается объехать животное, он выезжает на встречную полосу, а дальше – лобовое столкновение и трагедия.

Юрий Краснов, инструктор по контраварийной подготовке в ДОСААФ:

Лось, который очень много весит, если он попадает на лобовое стекло, то очень часто водитель или передний пассажир могут погибнуть. В ночное время суток желательно ехать со скоростью где-то 70-80 км/ч, не выше. Если вы видите знак «Дикие животные», и вы один едите по пустой дороге, желательно ехать и периодически подавать сильный звуковой сигнал.

Остаться в живых с минимальным ущербом для здоровья и машины поможет обучающий курс контраварийной подготовки. Здесь отрабатывают реакцию торможения и одновременного маневрирования, моделируя ситуацию, в которой обычное снижение скорости не спасает. Юрий Краснов:

Вот эти упражнения помогают быть в тонусе, и они увеличивают шанс для водителя каким-то образом среагировать на опасную ситуацию.

На дороге никто не застрахован от беды, поэтому если у вас за плечами стаж вождения более двух лет, можно смело идти на курсы. Ведь встретившись с крупным животным, важно сманеврировать грамотно: и рогатый не влетит в лобовое стекло, а пройдет по касательной, сохранив вам жизнь и машину.

Юрий Краснов:

Упражнение «лосиный тест» выполняют в разных вариациях. Мы разгоняемся и надо среагировать на движение, но в обратную сторону, т. е. мой статист убегает, допустим, вправо, а я объезжаю влево. Нужно еще уметь маневрировать, вырабатывается такая реакция: водитель просто едет, вдруг – бац – опасность. И мы объезжаем эту опасность, потом возвращаемся на свою траекторию.

Природа постаралась сделать своих подопечных максимально незаметными в естественной среде, и если в дневное время зверя ещё можно заметить, то в ночное время суток видны лишь ноги, перебегающие дорогу. Поэтому водитель должен быть всегда начеку, особенно если на трассе стоит знак «Дикие животные».

Ирина Сапунова, старший инспектор отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Минского облисполкома, майор милиции:

Цель установки знака «Дикие животные» – предупредить водителя о возможной опасности. Водитель, который на предупреждение не отреагировал, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего совершил ДТП в виде наезда на животное, будет привлечен к административной ответственности. В прошлом году на территории Минской области произошло 7 подобных ДТП, в результате которых 7 человек получили травмы.

Если вы всё-таки сбили животное, порядок действий прост, как при обычном ДТП. Уезжать с места происшествия нельзя, иначе штраф до 25 базовых величин и лишение прав. А если вы решите забрать себе сбитый трофей, мера наказания окажется еще строже.

Ольга Громович, специалист по связям с общественностью государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь:

Хочу предупредить, что ни в коем случае, во-первых, нельзя подходить к этому животному, во-вторых, нельзя забирать тушу этого животного, потому что за незаконную транспортировку, в частности копытных животных, предусмотрена строгая ответственность – уголовная ответственность. Можно получить крупный штраф и даже лишиться транспортного средства.