«60 лет в завод не вкладывали ни копейки!» Директор завода металлоконструкций о том, как поднять предприятие с колен

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Александр Чекмарев, управляющий ОАО «Опытный завод металлоконструкций», рассказал, как ему удалось поднять предприятие с колен. Ольга Коршун, ведущая:

Вам удалось предотвратить смерть этого гиганта?

Александр Чекмарев, управляющий ОАО «Опытный завод металлоконструкций»:

Шесть лет, да, худо-бедно. 2018 год был ударно-показательным, мы превысили все показатели. Даже нам задавали, чтобы прибыльность была около 3 %, у нас чистая прибыль получилась 10,8 %. Ольга Коршун:

Давайте вернемся к состоянию этого гиганта в 2016-м, когда вы пришли в качестве управляющего. Вы уже сказали, что была задолженность по зарплате.

Александр Чекмарев:

Очень плачевно, вы представляете, за 60 лет в завод не вкладывали ни копейки. Если вкладывали, то я не заметил, куда их вкладывали. Потому что кровля протекала, туалеты были типа м/ж, дырка. Это в 21 веке. Люди не получали зарплату за два месяца. Работы не было. Даже сейчас, казалось бы, тяжелый год, после коронавируса у нас подписанных договоров на около 4 000 тонн металлоконструкций, хватит до конца года. Чтобы продержаться. У нас средняя зарплата около 1 200 рублей. Рост в сравнении с 2020 годом 20 %. Ольга Коршун:

Тогда на предприятии работало только 100 человек. Да?

Александр Чекмарев:

Да. Сейчас работают те же 100 человек, но я хочу набрать полноценную вторую смену, потому что есть возможность еще поучаствовать в тендерах, в которых я себя уверенно чувствую. Надеюсь, что одержу победу. Тем более, что проект «Славкалий», думаю, перед китайцами в грязь лицом не ударим, начнем в июне поставки. Они говорят: «Начните, мы вас еще пригласим на работы по изготовлению металлоконструкций». Ольга Коршун:

А что больше всего цените в людях? Наверное, железный характер? Александр Чекмарев:

Порядочность, смелость, честность. Я считаю, что нормальный, порядочный человек не избегает проблем, умеет брать на себя ответственность. В последнее время очень большое разочарование в мужчинах. Они много говорят, но когда доходит дело до ответственности: «А это не я, это мой товарищ». Я считаю, что если ты за что-то взялся, то ты отвечаешь в полной мере за свои слова, действия. Поэтому ты и называешься мужчиной.