«Считаю, что это чудо». Как гильза от винтовки помогла установить личность погибшего красноармейца?

Новости Беларуси. В Речицком районе земле предали останки 12 красноармейцев. Все они погибли в 1943 году, освобождая небольшую деревню Адамовка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Братская могила долгие годы находилась на окраине местного кладбища. Достойный мемориал появился только сейчас, после проведения полевых работ военнослужащими 52-го поискового батальона Вооруженных Сил Беларуси. Не все останки обезличены. Поисковикам удалось установить имя одного из бойцов.

Наталья Сернова, старший научный сотрудник Речицкого краеведческого музея:

Также обнаружен самодельный медальон: это была гильза от винтовки Мосина. Удалось эту записку аккуратно извлечь, ее не повредить, прочитать. В результате выяснилось, что медальон принадлежал бойцу 9-й роты 771-го стрелкового полка 137-й стрелковой дивизии, узбеку Хатамову Умиру, который родился в Пастдаргомском районе Самаркандской области Узбекской ССР. Я считаю, что это чудо, что хотя бы одно имя из всех этих 12 бойцов нам стало известно. Ради этого уже стоит работать и стоит вести поисковую работу дальше.

Была найдена дочь Хатамова Умира, которой 80 лет, и внуки, которые теперь знают, что их дед похоронен именно здесь, на белорусской земле.