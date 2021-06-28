«Считаю, что это чудо». Как гильза от винтовки помогла установить личность погибшего красноармейца?

Новости Беларуси. В Речицком районе земле предали останки 12 красноармейцев. Все они погибли в 1943 году, освобождая небольшую деревню Адамовка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Речицком районе земле предали останки 12 красноармейцев. Все они погибли в 1943 году, освобождая небольшую деревню Адамовка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Братская могила долгие годы находилась на окраине местного кладбища. Достойный мемориал появился только сейчас, после проведения полевых работ военнослужащими 52-го поискового батальона Вооруженных Сил Беларуси. Не все останки обезличены. Поисковикам удалось установить имя одного из бойцов.
Наталья Сернова, старший научный сотрудник Речицкого краеведческого музея:
Также обнаружен самодельный медальон: это была гильза от винтовки Мосина. Удалось эту записку аккуратно извлечь, ее не повредить, прочитать. В результате выяснилось, что медальон принадлежал бойцу 9-й роты 771-го стрелкового полка 137-й стрелковой дивизии, узбеку Хатамову Умиру, который родился в Пастдаргомском районе Самаркандской области Узбекской ССР. Я считаю, что это чудо, что хотя бы одно имя из всех этих 12 бойцов нам стало известно. Ради этого уже стоит работать и стоит вести поисковую работу дальше.
Была найдена дочь Хатамова Умира, которой 80 лет, и внуки, которые теперь знают, что их дед похоронен именно здесь, на белорусской земле.
78 лет Умир Хатамов считался пропавшим без вести. Теперь его судьба известна родным. В церемонии перезахоронения приняли участие представители посольства Узбекистана в Беларуси.
Кабул Алимов, помощник посла Узбекистана в Беларуси:
Мы очень горды тем, что наш соотечественник здесь отдал свою жизнь за белорусскую землю. Мы чтим его память, преклоняемся перед ним. И мы преклоняемся перед всеми погибшими нашими соотечественниками.
Родным узбекского солдата будет передана капсула с землей с места захоронения и та самая записка от руки Умира Хатамова. Поминальную молитву на братской могиле прочитал имам. Несмотря на то, что Узбекистан был далек от полей сражения Второй мировой, участие в самой кровопролитной войне в истории человечества приняли порядка полутора миллионов выходцев из этой страны.