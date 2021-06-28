Несколько рубежей обороны и бои за каждую улицу. 77 лет назад освободили Могилёв

Новости Беларуси. 77 лет без войны. Могилев 28 июня празднуют годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В борьбе за город враг потерял более 6 тысяч солдат. Операция не была простой: гитлеровцы создали несколько рубежей обороны, мосты через Днепр были заминированы, бои вести приходилось буквально за каждую улицу.