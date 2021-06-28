Несколько рубежей обороны и бои за каждую улицу. 77 лет назад освободили Могилёв

Новости Беларуси. 77 лет без войны. Могилев 28 июня празднуют годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 77 лет без войны. Могилев 28 июня празднуют годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В борьбе за город враг потерял более 6 тысяч солдат. Операция не была простой: гитлеровцы создали несколько рубежей обороны, мосты через Днепр были заминированы, бои вести приходилось буквально за каждую улицу.
Трудно представить, но освободителей в нынешнем крупном областном центре встречали лишь 10 тысяч местных жителей, а из всех зданий уцелела только половина.
28 июня в память о тех, кто мужественно отстаивал город, возложат цветы и траурные венки ко всем мемориалам, братским могилам и воинским захоронениям. В канун важной даты могилевский вокзал, где, кстати, оружие сложила последняя группа немецких солдат, встретил уникальный «Поезд Победы».
Город на Днепре – финальная точка двухнедельного маршрута необычного состава.
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