«Спасибо за внимание и за заботу. Это ещё одно из лекарств». В Витебском меде поддержали ветеранов вуза

Новости Беларуси. Профсоюзы сотрудников и студентов Витебского медицинского университета поддержали ветеранов вуза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это пожилые педагоги и лаборанты, посвятившие всю свою жизнь науке и воспитанию тех врачей, которые сегодня спасают человеческие жизни.

Волонтеры заранее составили списки всего необходимого и доставили на дом бывшим сотрудникам вуза наборы продуктов, медикаменты, средства защиты.

И, конечно же, внимание – но на расстоянии.

Обязательное условие в общении с пожилыми людьми – оставить передачу у двери, чтобы избежать прямого контакта. Такие меры предосторожности касаются всех, включая и нашу съемочную группу.

Надежда Шалуха, ветеран Витебского государственного медицинского университета:

Спасибо за внимание и за заботу. Потому что это еще одно из лекарств, которое действительно помогает всегда. Так что огромное спасибо.

Алексей Погоцкий, председатель профкома сотрудников Витебского государственного медицинского университета:

Основная цель – конечно же, поддержка одиноких пожилых людей, сотрудников медицинского университета. И тех сотрудников, которые проработали 30, 40, а, может быть, и 50 лет в нашем университете. Очень важно не только поддержать материально, но и, конечно, психологическая помощь, что о них помнят, о них не забыли.