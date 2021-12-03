«50% автобусов оборудовано кондиционерами в салонах». Можно ли общественный транспорт в Минске назвать бизнес-классом?
Новости Беларуси. Все мы рано или поздно ждем автобус, торопимся на троллейбус, догоняем трамвай, независимо от статуса, наличия автомобиля и расстояния до точки назначения. Поговорим о столичном транспорте, новинках техники, комфорте для пассажиров и удобстве оплаты. Мы пригласили в студию программы «Большой город» на СТВ генерального директора предприятия «Минсктранс» Олега Дзюбенко.
Екатерина Забенько, ведущая:
О чем еще мечтать пассажирам? Потому что все автобусы и троллейбусы сегодня качественные и комфортные, находятся в достаточном количестве.
Олег Дзюбенко, генеральный директор ГП «Минсктранс»:
Сегодня у нас 50 % автобусов оборудовано кондиционерами в салонах, 50 % еще не оборудовано. То есть пройдет какое-то время, пока троллейбусы добегут свой эксплуатационный ресурс, спишутся, мы получим новые автобусы с кондиционерами. 250 троллейбусов тоже имеют кондиционеры (всего у нас троллейбусов 743), то есть 30 % оборудовано кондиционерами. Поэтому комфорт пассажиров только в каждом втором транспорте летом мы можем обеспечить. Это сегодня является небольшим минусом качества обслуживания наших пассажиров. А там мы регулярно обслуживаем с отклонением минимальным в зависимости от напряженности дорожной сети. О чем мечтает перевозчик? О своевременных оплатах, потому что «зайцы» у нас все равно существуют в Минске. У нас есть контрольная служба, которая составляет 300 человек, в течение месяца они больше 11 000 составляют штрафов, это очень большой процент. Поэтому часть пассажиров все равно ездит, не оплачивая данную услугу.
Екатерина Забенько:
Как вы описываете наш общественный транспорт, с наличием кондиционеров, по безопасности все соблюдены параметры, можно сказать, что это бизнес-класс.
Олег Дзюбенко:
Наверное, да, хотя в бизнес-классе только сидячие места. У нас все-таки ездят еще и стоя пассажиры, но это прерогатива города. В пригороде в основном сидячие места.
Екатерина Забенько:
Сравнивая с зарубежным общественным транспортом, все считают, что там всегда лучше. Неужели в Минске общественный транспорт сегодня не соответствует этим международным стандартам?
Олег Дзюбенко:
В Минске и автобусы, и троллейбусы, и электробусы обслуживаются транспортом производства Беларуси. Это два наших завода: «МАЗ» и «Белкоммунмаш». Выпускаемая ими техника соответствует всем мировым стандартам. Много техники как «МАЗ», так и «Белкоммунмаш», в этих же параметрах уходит на работу в зарубежные страны. Поэтому сказать, что транспорт Минска не соответствует мировым нормам, неправильно. Тем более стандартные, европейские, применяются и у нас при производстве нашей техники.
Екатерина Забенько:
Была информация, что с января поступило 450 единиц техники в ведомство «Минсктранса». Как распределились эти машины?
Олег Дзюбенко:
В этом году мы получили 450 единиц подвижного состава, из них 289 автобусов. Все с двигателями «Евро-5», 150 троллейбусов, 9 электробусов. Троллейбусы пропорционально ушли в троллейбусные парки, автобусы пропорционально ушли в автобусные парки. Все электробусы ушли в первый транспортный парк, это самый последний построенный парк в Уручье, который пытается осваивать все новинки Беларуси.
Англичане тратят на проезд около 260 долларов в месяц. За счет чего в Беларуси общественный транспорт обходится намного дешевле – подробнее здесь.