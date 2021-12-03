«50% автобусов оборудовано кондиционерами в салонах». Можно ли общественный транспорт в Минске назвать бизнес-классом?

Новости Беларуси. Все мы рано или поздно ждем автобус, торопимся на троллейбус, догоняем трамвай, независимо от статуса, наличия автомобиля и расстояния до точки назначения. Поговорим о столичном транспорте, новинках техники, комфорте для пассажиров и удобстве оплаты. Мы пригласили в студию программы «Большой город» на СТВ генерального директора предприятия «Минсктранс» Олега Дзюбенко. Екатерина Забенько, ведущая:

О чем еще мечтать пассажирам? Потому что все автобусы и троллейбусы сегодня качественные и комфортные, находятся в достаточном количестве.

Олег Дзюбенко, генеральный директор ГП «Минсктранс»:

Сегодня у нас 50 % автобусов оборудовано кондиционерами в салонах, 50 % еще не оборудовано. То есть пройдет какое-то время, пока троллейбусы добегут свой эксплуатационный ресурс, спишутся, мы получим новые автобусы с кондиционерами. 250 троллейбусов тоже имеют кондиционеры (всего у нас троллейбусов 743), то есть 30 % оборудовано кондиционерами. Поэтому комфорт пассажиров только в каждом втором транспорте летом мы можем обеспечить. Это сегодня является небольшим минусом качества обслуживания наших пассажиров. А там мы регулярно обслуживаем с отклонением минимальным в зависимости от напряженности дорожной сети. О чем мечтает перевозчик? О своевременных оплатах, потому что «зайцы» у нас все равно существуют в Минске. У нас есть контрольная служба, которая составляет 300 человек, в течение месяца они больше 11 000 составляют штрафов, это очень большой процент. Поэтому часть пассажиров все равно ездит, не оплачивая данную услугу. Екатерина Забенько:

Как вы описываете наш общественный транспорт, с наличием кондиционеров, по безопасности все соблюдены параметры, можно сказать, что это бизнес-класс.

Олег Дзюбенко:

Наверное, да, хотя в бизнес-классе только сидячие места. У нас все-таки ездят еще и стоя пассажиры, но это прерогатива города. В пригороде в основном сидячие места. Екатерина Забенько:

Сравнивая с зарубежным общественным транспортом, все считают, что там всегда лучше. Неужели в Минске общественный транспорт сегодня не соответствует этим международным стандартам? Олег Дзюбенко:

В Минске и автобусы, и троллейбусы, и электробусы обслуживаются транспортом производства Беларуси. Это два наших завода: «МАЗ» и «Белкоммунмаш». Выпускаемая ими техника соответствует всем мировым стандартам. Много техники как «МАЗ», так и «Белкоммунмаш», в этих же параметрах уходит на работу в зарубежные страны. Поэтому сказать, что транспорт Минска не соответствует мировым нормам, неправильно. Тем более стандартные, европейские, применяются и у нас при производстве нашей техники. Екатерина Забенько:

Была информация, что с января поступило 450 единиц техники в ведомство «Минсктранса». Как распределились эти машины?