Прямой эфир

«Работать средним медперсоналом в ходе обучения». О чём попросили Пиневича студенты Гомельского медуниверситета?

03 декабря 2021 14:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич посетил Гомельский медуниверситет. Во время встречи он ответил на вопросы студентов и преподавателей. Среди интересующих тем – получение первых рабочих мест, обеспечение жильем и заработная плата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Работать средним медперсоналом в ходе обучения». О чём попросили Пиневича студенты Гомельского медуниверситета?-1

Дмитрий Пиневич подчеркнул, что главой государства поставлена задача сохранить врачам надбавки, которые они получали за работу в красной зоне. Уровень доходов медиков в 2022 году должен сохраниться вне зависимости от ситуации с пандемией. От студентов поступило много просьб о возможности совмещать учебу в вузе с работой.

«Работать средним медперсоналом в ходе обучения». О чём попросили Пиневича студенты Гомельского медуниверситета?-4

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Задавался вопрос: почему один из факультетов не может работать средним медицинским персоналом после завершения третьего курса? То есть понимаете, не звучало вопросов сегодня – несправедливо было с общежитием и чем-то еще, а «дайте нам право работать средним медперсоналом в ходе обучения». Не столько с вопросом подзаработать, сколько с точки зрения получения практических навыков.

«Работать средним медперсоналом в ходе обучения». О чём попросили Пиневича студенты Гомельского медуниверситета?-7

Однако главной темой остается борьба с коронавирусом. Нынешняя волна в Беларуси идет на спад, поэтому сейчас важно подготовиться к следующему всплеску.

Пиневич о коронавирусе: сейчас самый опасный момент. Если мы не спустимся вниз, будет риск «прыгнуть» гораздо выше. Подробнее здесь.

# Высшее образование в Беларуси # общество # Дмитрий Пиневич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Пиневич о коронавирусе: сейчас самый опасный момент. Если мы не спустимся вниз, будет риск «прыгнуть» гораздо выше
03 декабря 2021 14:03

Пиневич о коронавирусе: сейчас самый опасный момент. Если мы не спустимся вниз, будет риск «прыгнуть» гораздо выше

Одно из самых прибыльных предприятий Несвижского района. Как тут работают, чтобы постоянно улучшать показатели?
03 декабря 2021 13:57

Одно из самых прибыльных предприятий Несвижского района. Как тут работают, чтобы постоянно улучшать показатели?

Исправлены или взяты на контроль свыше 9000 нарушений. На предприятиях в Минске снизился уровень травматизма
03 декабря 2021 13:42

Исправлены или взяты на контроль свыше 9000 нарушений. На предприятиях в Минске снизился уровень травматизма