«Работать средним медперсоналом в ходе обучения». О чём попросили Пиневича студенты Гомельского медуниверситета?

Новости Беларуси. Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич посетил Гомельский медуниверситет. Во время встречи он ответил на вопросы студентов и преподавателей. Среди интересующих тем – получение первых рабочих мест, обеспечение жильем и заработная плата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Пиневич подчеркнул, что главой государства поставлена задача сохранить врачам надбавки, которые они получали за работу в красной зоне. Уровень доходов медиков в 2022 году должен сохраниться вне зависимости от ситуации с пандемией. От студентов поступило много просьб о возможности совмещать учебу в вузе с работой.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

Задавался вопрос: почему один из факультетов не может работать средним медицинским персоналом после завершения третьего курса? То есть понимаете, не звучало вопросов сегодня – несправедливо было с общежитием и чем-то еще, а «дайте нам право работать средним медперсоналом в ходе обучения». Не столько с вопросом подзаработать, сколько с точки зрения получения практических навыков.