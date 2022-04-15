5000 человек ежедневно принимают участие в акции «Неделя леса». Как белорусы могут помочь природе?

«Неделя леса» активно проходит в Беларуси. Это ежегодное событие объединяет людей разных возрастов и профессий. Посадить дерево можно самому или в компании, главное – с добрыми мыслями. Леса ведь много не бывает. Многие мысленно поддерживают такую классную инициативу, но как сделать тот самый первый шаг? Спросили у гостьи в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Анастасии Мацкевич, пресс-секретаря Министерства лесного хозяйства. До какого числа можно поучаствовать в акции «Неделя леса»? Александр Меженный, ведущий:

Неделя уже идет, вдруг есть люди, которые еще не успели поучаствовать, а сейчас переживают, что вдруг им не хватит фронта работ или уже по срокам опоздали.Так ли это? Какие сроки? Есть ли что делать еще?

Анастасия Мацкевич, пресс-секретарь Министерства лесного хозяйства:

Акция у нас проходит до 16 апреля. Безусловно, опытные волонтеры, наши постоянные участники стараются как можно раньше записаться, выбрать наиболее удобный для себя участок, нравящийся фронт работы. Соответственно, оказываются в наиболее выигрышном положении. Однако те волонтеры, которые в последний вагон успеют заскочить, также еще могут принять участие в акции. Для этого нужно выйти на ближайший лесхоз или лесничество, сообщить о своем желании. Но часть участков уже восстановлена, где-то уже наведен порядок, посажен новый лес, но ряд участков еще остается свободным. Волонтерам они также будут предоставлены. Александр Меженный:

А что касается фронта работ, люди по-разному понимают, у кого-то фронт работ – шашлыки. То есть речь про что? Про посадку, подготовку участков, какие еще?

Анастасия Мацкевич:

Да, это создание лесных культур, закладка памятных аллей, поскольку акция приурочена к Году исторической памяти, также активно закладываем в рамках акции памятные аллеи, это наведение порядка в лесу, уборка мусора, уборка захламленности, подготовка объектов к летнему сезону. Совсем скоро этот сезон шашлыков начнется. Надо, чтобы места отдыха были в приличном, облагороженном состоянии. И ряд других работ. Поэтому есть что выбрать, есть в чем проявить себя. Какое количество человек приняло участие в акции? Юлия Самусенко, ведущая:

Что уже успели сделать? Какое количество человек приняло участие?

Анастасия Мацкевич:

Очень трудно говорить о конкретной цифре, поскольку пока мы с вами общаемся, кто-то в этот момент высаживает, создает новый лес либо убирает лесной фонд. Но в среднем пока тенденция такова, что около 5 000 человек ежедневно принимают участие в акции. При этом основной наплыв желающих мы ждем 16 апреля. Так совпало, что акция состоится в один день с республиканским субботником. На 16 апреля основное количество волонтеров и добровольцев записываются, в том числе благодаря субботнику. Если люди раньше, возможно, проводили его на рабочих местах, то сегодня они благодаря акции «Неделя леса» пробуют для себя что-то новое, пробуют себя в создании лесов. Если не успели принять участие, куда можно обратиться? Александр Меженный:

Если вдруг есть такие люди, которые не поучаствовали пока, но очень хотят, имеют ли они право обратиться уже после 16 апреля? Что им для этого нужно сделать? Дадут ли им саженцы, будет ли возможность приложить руки?