50 лет белорусской авиации! Почему люди выбирают профессию пилота?

50 лет полет нормальный. Золотой юбилей отмечает в октябре Белорусская государственная академия авиации. Именно полвека назад в нашей стране была заложена Отечественная школа подготовки авиационных специалистов от техников до летных экипажей.

Сергей Стойко, начальник авиационного научно-технического центра Белорусской государственной академии авиации: Авиационная сфера, она не может не привлекать, поскольку это сплошная романтика. Это самолеты, это небо, это путешествия. Но если ты хочешь стать авиационным специалистом, ты должен отдавать себе отчет об ответственности, которая на тебя будет возлагаться. Потому что становление авиационного специалиста – это тернистый путь. Это постоянное обучение, практики, повышение квалификации и так далее. Я тоже в свое время был абитуриентом и выбрал авиацию, и на сегодня еще ни разу не пожалел.

Александр Паркалов курсант-пилот Белорусской государственной академии авиации: Я считаю, что у меня весьма банальная история. Я, как и любой человек, когда был ребенком, с восхищением смотрел всегда в небо, когда над головой проносился самолет или вертолет. И даже сейчас, будучи пилотом-курсантом, отлетав уже некоторое количество часов, до сих пор поднимаю свой взгляд в небо и всегда провожаю самолеты, вертолеты. Мне всегда нравилась география, физика, английский язык. Это как раз те предметы, которые нужны пилоту. И тогда я начал активно изучать, как же все-таки стать пилотом.

Юлия Самусенко:

Как же стать пилотом, Сергей? Расскажите этот процесс. Туда, я так понимаю, попадают лучшие из лучших, конкурс действительно очень высокий.

Сергей Стойко:

Конкурс большой, но самое главное – это пройти профессиональный отбор. Он включает в себя несколько этапов. В первую очередь, это медицинская комиссия, которая проходится в специальном учреждении здравоохранения, это Медицинская служба гражданской авиации, и она определяет, годен ты или нет. И второй этап – это физическая подготовка. И дальше уже абитуриенты задают вступительные испытания в школе по трем предметам – это математика, английский и язык на выбор. И после этого уже подбивают свои баллы и приходит к нам в Академию авиации подавать документы.