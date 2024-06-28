«40 человек на 8 мест». Почему на пилотов очень высокий конкурс в вузе?

До недавних пор даже самые талантливые и умные абитуриенты нашей страны не могли освоить на родине профессию пилота – им приходилось учиться за границей. Все изменилось в 2021-м. Белорусская Академия авиации приняла первых студентов-пилотов, рассказали в программе «В поисках истины». Сегодня в этих стенах обучают от техников до элиты авиации – летного экипажа.