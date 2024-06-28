Прямой эфир

«40 человек на 8 мест». Почему на пилотов очень высокий конкурс в вузе?

28 июня 2024 18:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

До недавних пор даже самые талантливые и умные абитуриенты нашей страны не могли освоить на родине профессию пилота – им приходилось учиться за границей. Все изменилось в 2021-м. Белорусская Академия авиации приняла первых студентов-пилотов, рассказали в программе «В поисках истины». Сегодня в этих стенах обучают от техников до элиты авиации – летного экипажа.

«40 человек на 8 мест». Почему на пилотов очень высокий конкурс в вузе?-1

Артем Шегидевич, ректор Белорусской государственной академии авиации:
Традиционно конкурс на эту специальность достаточно высокий. С учетом того, что много молодых людей проходят разные этапы отбора, начиная от психологического собеседования, физической подготовки, здоровья и заканчивая отбором в виде централизованного экзамена, тестирования. На мой взгляд, количество в 40 человек на 8 мест – это достаточно много с учетом отбора, который был пройден до.

«40 человек на 8 мест». Почему на пилотов очень высокий конкурс в вузе?-4

Все курсанты проходят жесткий отбор: врачебно-летную экспертную комиссию, профессионально-психологическое собеседование, централизованное тестирование и физические нормативы. Через пару лет они получат первые дипломы пилотов белорусского образца и выйдут в небо.

Читайте также:

Стюардесса: пассажир лежал у меня на коленях весь рейс, были крокодильи слезы – очень боялся

«Я боюсь катастрофы». Пообщались с белоруской, которая страдает аэрофобией

О самом страшном полете, отборе пилотов и рекордах по перевозкам. Поговорили с директором авиакомпании

# Профессии # общество # Артем Шегидевич

Другие новости рубрики

Все новости
Стюардесса: пассажир лежал у меня на коленях весь рейс, были крокодильи слёзы – очень боялся
28 июня 2024 18:41

Стюардесса: пассажир лежал у меня на коленях весь рейс, были крокодильи слёзы – очень боялся

«Я боюсь катастрофы». Пообщались с белоруской, которая страдает аэрофобией
28 июня 2024 18:39

«Я боюсь катастрофы». Пообщались с белоруской, которая страдает аэрофобией

29 июня Минскому метрополитену исполняется 40 лет
28 июня 2024 18:35

29 июня Минскому метрополитену исполняется 40 лет