«40 человек на 8 мест». Почему на пилотов очень высокий конкурс в вузе?

До недавних пор даже самые талантливые и умные абитуриенты нашей страны не могли освоить на родине профессию пилота – им приходилось учиться за границей. Все изменилось в 2021-м. Белорусская Академия авиации приняла первых студентов-пилотов, рассказали в программе «В поисках истины». Сегодня в этих стенах обучают от техников до элиты авиации – летного экипажа.
Артем Шегидевич, ректор Белорусской государственной академии авиации:
Традиционно конкурс на эту специальность достаточно высокий. С учетом того, что много молодых людей проходят разные этапы отбора, начиная от психологического собеседования, физической подготовки, здоровья и заканчивая отбором в виде централизованного экзамена, тестирования. На мой взгляд, количество в 40 человек на 8 мест – это достаточно много с учетом отбора, который был пройден до.
Все курсанты проходят жесткий отбор: врачебно-летную экспертную комиссию, профессионально-психологическое собеседование, централизованное тестирование и физические нормативы. Через пару лет они получат первые дипломы пилотов белорусского образца и выйдут в небо.
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