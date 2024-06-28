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Стюардесса: пассажир лежал у меня на коленях весь рейс, были крокодильи слёзы – очень боялся

28 июня 2024 18:41
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Пока миллионы людей во всем мире с радостью пакуют чемоданы, другие с содроганием думают о путешествии на самолете. Но есть те, для кого полет и вовсе превращается в настоящую пытку, рассказали в программе «В поисках истины».

Стюардесса: пассажир лежал у меня на коленях весь рейс, были крокодильи слёзы – очень боялся-1

Татьяна Мелконян, стюардесса:
У меня был случай в начале моей карьеры, когда у меня пассажир на коленях лежал весь рейс. Я не работала с другими пассажирами. Я сидела, он лежал у меня на коленях, я его гладила по голове. Так мы добрались да Анталии. Были прям крокодильи слезы, абсолютная паника, он не мог выглянуть в иллюминатор. Очень боялся.

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# Авиакомпания # общество

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