Каждый второй погибший на пожаре белорус находился в состоянии алкогольного опьянения – МЧС

Семь из десяти пожаров в жилом фонде происходят по вине неосторожных курильщиков. Чтобы привлечь внимание к проблеме, по всей стране пройдет акция «Не прожигай свою жизнь».

Евгений Барановский, официальный представитель МЧС Беларуси:

Это наша большая ежегодная республиканская акция. Чтобы не распыляться, мы будем проводить ее в два этапа. Первый этап начнется 8 ноября и продолжится до 17-го. А второй этап начнется 20-го и закончится 28 ноября. Мероприятий будет много. В первом этапе акцент спасатели будут делать на посетителей промышленных предприятий, трудовые коллективы, общежития и пункты приема вторсырья. А во втором этапе будем работать в первую очередь в учреждениях образования, где-то в местах массового пребывания людей. Будет огромное количество интерактива.

Большая проблема заключается в курении в состоянии алкогольного опьянения. Каждый второй погибший на пожаре находился в состоянии алкогольного опьянения. Проблема не новая. Сегодня, проанализировав все пожары в Беларуси за последние 10 лет, мы видим, что 41 % пожаров с гибелью людей приходится на причину неосторожного обращения с огнем. Львиная доля этих пожаров – безусловно, курение в состоянии алкогольного опьянения.

Важно сказать, что прогресс есть. На сегодня от всех пожаров погибли 379 человек. По сравнению с предыдущим годом это значительное снижение. В 2022-м за аналогичный период погибли 495 человек.