Советы лунного календаря на ноябрь 2023-го: какие растения следует высаживать

Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. 5-6 ноября следует высадить на рассаду сеянцы пасленовых растений, а также огурцы, кабачки, патиссоны и посадить различные виды капусты, посеять лук, чеснок и шпинат, рассказали в программе «Плюс-минус». Для сада можно замочить семена, посеять однолетние культуры, посадить смородину, малину, калину, землянику, грушу, сливу, виноград, крыжовник, яблоню и даже рябину. Но в то же время лучше воздержаться от посадки клубневых, ампельных и вьющихся растений.

7-8 ноября – в огороде лучше всего заняться порядком на грядках и почистить их от сорняков. Посадить можно горчицу и валериану. В саду лучше провести санитарную обрезку деревьев и кустарников, а также собрать лекарственные травы.

9-11 ноября можно сеять и сажать на огороде горчицу, валериану и фенхель. Также можно собрать корнеплоды, полить растения и обработать землю. А вот в саду можно сформировать кроны деревьев и кустов, посеять однолетние цветы.

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