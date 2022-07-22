34 состава преступлений. За что заочно будут судить сбежавших белорусов?

Новости Беларуси. Наказания за преступную деятельность не избежать, даже находясь за рубежом. Институт заочного производства вводится в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа». Это одно из новшеств уголовно-процессуального кодекса – поправки накануне подписал Президент. Ответить по закону придется всем, кто сбежал за границу. Практика заочных приговоров не нова для мира. Так что никакого противоречия нормам международного права. Почему подобная новелла сегодня необходима Беларуси? Ответы искала наш корреспондент Оксана Семашко.

Терроризм, геноцид, измена государству, призывы к санкциям. Всего 34 состава преступлений. В основном – тяжкие и особо тяжкие: против мира и безопасности человечества, государства, воинские правонарушения. Теперь за все это сбежавших из страны белорусов смогут судить заочно. Такая мера не повсеместна, но тем не менее. «Граждане Беларуси должны чувствовать себя защищенными». Ленчевская о заочном судебном производстве. Читайте здесь.

Оксана Семашко, корреспондент:

О неотвратимости наказания в нашей стране говорили уже давно. И в этом плане белорусы не первопроходцы. Аналогичные заочные приговоры внедрены в практику в СНГ, Франции, Нидерландах, Германии и США.

При этом далеко не все государства сегодня соглашаются выдать тех, кто на территории Беларуси совершал преступления. В основном речь об участниках протестных событий 2020-го. Очевидно, у Запада есть свой интерес. Что до того, как будет работать обновленный кодекс. К каждому делу – подход индивидуальный. Возмещать вред стране осужденные будут посредством имущественных взысканий, в том числе конфискации недвижимости, но для начала...

Сергей Кондратьев, заместитель председателя Верховного суда Беларуси, председатель судебной коллегии по уголовным делам:

Во-первых, они должны быть гражданами нашей страны и быть совершеннолетними. Во-вторых, мы должны направить им уведомления через сайты органов, которые осуществляют уголовное преследование, о том, что в отношении его начат процесс. Предложить ему явиться сюда и уведомить его о принятом решении, если дело рассматривалось без него. У него будет защитник, обязательное его участие предусмотрено данным законом. Также он имеет право обжаловать либо лично, либо через своего защитника принятое по делу судебное решение. Также законом предусмотрены такие случаи, если процесс уже начат в заочном порядке, потом лицо добровольно явилось, то в этом случае процесс приостанавливается, и дело начинает течь в обычном режиме. Уже с участием этого лица.