«Белая Русь» теперь есть в Совете Республики – местным председателем стала Екатерина Речиц

Она не первый год занимается активной общественной деятельностью и, как призналась перед участниками торжественного собрания, полностью разделяет уставы и задачи «Белой Руси». На сегодня в рядах организации 25 представителей Совета Республики, что составляет 44 % от общего числа должностных лиц Национального собрания Беларуси.

Олег Романов, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:

Сейчас сильной стороной нашей организации является гуманитарная составляющая, социальные проекты. И свою точку роста мы видим в том, чтобы наращивать присутствие именно в политическом пространстве в качестве экспертов, в качестве лидеров общественного мнения, в качестве той политической площадки, на которой вызревают значимые инициативы. И я думаю, что именно в этом направлении мы сейчас будем развиваться. И отсюда роль «Белой Руси» как общественно-политического объединения – я хочу сделать смысловое ударение на слове «политического» – будет возрастать.