«Белая Русь» теперь есть в Совете Республики – местным председателем стала Екатерина Речиц
Новости Беларуси. «Белая Русь» наращивает присутствие в политическом пространстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 22 июля первичная организация появилась в Совете Республики. Членские билеты вручили секретариату, а также избрали местного председателя. Ответственную должность доверили Екатерине Речиц.
Она не первый год занимается активной общественной деятельностью и, как призналась перед участниками торжественного собрания, полностью разделяет уставы и задачи «Белой Руси». На сегодня в рядах организации 25 представителей Совета Республики, что составляет 44 % от общего числа должностных лиц Национального собрания Беларуси.
Олег Романов, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:
Сейчас сильной стороной нашей организации является гуманитарная составляющая, социальные проекты. И свою точку роста мы видим в том, чтобы наращивать присутствие именно в политическом пространстве в качестве экспертов, в качестве лидеров общественного мнения, в качестве той политической площадки, на которой вызревают значимые инициативы. И я думаю, что именно в этом направлении мы сейчас будем развиваться. И отсюда роль «Белой Руси» как общественно-политического объединения – я хочу сделать смысловое ударение на слове «политического» – будет возрастать.
Объединение «Белая Русь» насчитывает более 194 тысяч человек, оно представлено во всех регионах страны. Первичная организация в Совете Республики – первая в государственных органах.