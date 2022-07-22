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«Белая Русь» теперь есть в Совете Республики – местным председателем стала Екатерина Речиц

22 июля 2022 18:57
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Новости Беларуси. «Белая Русь» наращивает присутствие в политическом пространстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 22 июля первичная организация появилась в Совете Республики. Членские билеты вручили секретариату, а также избрали местного председателя. Ответственную должность доверили Екатерине Речиц.

«Белая Русь» теперь есть в Совете Республики – местным председателем стала Екатерина Речиц-1

Она не первый год занимается активной общественной деятельностью и, как призналась перед участниками торжественного собрания, полностью разделяет уставы и задачи «Белой Руси». На сегодня в рядах организации 25 представителей Совета Республики, что составляет 44 % от общего числа должностных лиц Национального собрания Беларуси.  

«Белая Русь» теперь есть в Совете Республики – местным председателем стала Екатерина Речиц-4

Олег Романов, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:  
Сейчас сильной стороной нашей организации является гуманитарная составляющая, социальные проекты. И свою точку роста мы видим в том, чтобы наращивать присутствие именно в политическом пространстве в качестве экспертов, в качестве лидеров общественного мнения, в качестве той политической площадки, на которой вызревают значимые инициативы. И я думаю, что именно в этом направлении мы сейчас будем развиваться. И отсюда роль «Белой Руси» как общественно-политического объединения – я хочу сделать смысловое ударение на слове «политического» – будет возрастать.  

«Белая Русь» теперь есть в Совете Республики – местным председателем стала Екатерина Речиц-7

Объединение «Белая Русь» насчитывает более 194 тысяч человек, оно представлено во всех регионах страны. Первичная организация в Совете Республики – первая в государственных органах.  

# Белая Русь # общество # Олег Романов # Екатерина Речиц # Фотофакт

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