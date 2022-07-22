Гендиректор «Беларусьфильма»: движение у нас пошло, появился спрос за рубежом

Новости Беларуси. «Беларусьфильм» готовит четыре художественные киноленты, одна из которых – национальный фильм «Мы едины», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Будущее белорусского кинематографа, продвижение наших лент на зарубежные площадки, борьба с пиратством – эти и другие вопросы 22 июля обсудили на совете по развитию отечественного кино. Кассовые сборы «Беларусьфильма» за первое полугодие 2022 года составили около миллиона рублей. Число снятых фильмов растет. В 2021 году было шесть полнометражных картин и десятки анимационных фильмов. Уже сейчас ведутся съемки четырех кинолент.

И пишется сценарий к национальному фильму с рабочим названием «Мы едины». Картина перенесет зрителей в 1925 год – тяжелое время польской оккупации. В качестве локаций будут использованы исторические места Беларуси. Создатели фильма рассчитывают, что получится хорошая картина, которая выйдет в 2023 году.

Владимир Карачевский, генеральный директор национальной киностудии «Беларусьфильм»:

После того как государство поддержало киностудию, помогло выйти на новый виток, мы, я считаю, сделали очень много за это время. Есть еще к чему стремиться, но мы уже выходим на положительную динамику. У нас в производстве большое количество фильмов, большие планы. И на ближайшие полтора года киностудия будет плотно загружена крупными проектами. Не только игровыми, но и документальными, и анимационными. Самое приятное, что движение у нас пошло, появился спрос не только в Беларуси, но и за рубежом. Мы начали прямые продажи в такие страны, как Япония, Китай и Южная Корея, Испания, Германия, Австрия.