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«Граждане Беларуси должны чувствовать себя защищёнными». Ленчевская о заочном судебном производстве

22 июля 2022 19:00
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Новости Беларуси. Наказания за преступную деятельность не избежать, даже находясь за рубежом. Институт заочного производства вводится в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа».

«Граждане Беларуси должны чувствовать себя защищёнными». Ленчевская о заочном судебном производстве-1

Это одно из новшеств уголовно-процессуального кодекса – поправки накануне подписал Президент. Ответить по закону придется всем, кто сбежал за границу. Практика заочных приговоров не нова для мира. Так что никакого противоречия нормам международного права. Почему подобная новелла сегодня необходима Беларуси?

«Граждане Беларуси должны чувствовать себя защищёнными». Ленчевская о заочном судебном производстве-4

Парламентарий Марина Ленчевская считает, что в Беларуси максимально быстро реагируют на все вызовы и угрозы. И два последних года это ярко продемонстрировали. Вдвойне обидно, когда нож в спину наносят наши соотечественники. Ведь вряд ли возможно, чтобы хоть в одной стране мира за экстремизм преступника ждала похвала.

«Граждане Беларуси должны чувствовать себя защищёнными». Ленчевская о заочном судебном производстве-7

Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Граждане Беларуси должны чувствовать себя защищенными, во-первых. Во-вторых, естественно, преступник должен понимать, что наказание неотвратимо. А в-третьих, это тоже немаловажно, такое заочное судебное производство позволит компенсировать ущерб, который преступники совершили или допустили в отношении нашего государства. И это очень важно.

Терроризм, геноцид, измена государству. За что заочно будут судить сбежавших белорусов? Читайте здесь.

# Уголовное законодательство # общество # Марина Ленчевская # Оксана Семашко # Александр Лукашенко # Фотофакт

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