«Граждане Беларуси должны чувствовать себя защищёнными». Ленчевская о заочном судебном производстве

Новости Беларуси. Наказания за преступную деятельность не избежать, даже находясь за рубежом. Институт заочного производства вводится в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа».

Это одно из новшеств уголовно-процессуального кодекса – поправки накануне подписал Президент. Ответить по закону придется всем, кто сбежал за границу. Практика заочных приговоров не нова для мира. Так что никакого противоречия нормам международного права. Почему подобная новелла сегодня необходима Беларуси?

Парламентарий Марина Ленчевская считает, что в Беларуси максимально быстро реагируют на все вызовы и угрозы. И два последних года это ярко продемонстрировали. Вдвойне обидно, когда нож в спину наносят наши соотечественники. Ведь вряд ли возможно, чтобы хоть в одной стране мира за экстремизм преступника ждала похвала.