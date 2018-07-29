Получится ли у женщины-журналиста сделать стандартное упражнение на вертолёте? Эксперимент СТВ

Новости Беларуси. Наш корреспондент Алена Сырова отправилась на аэродром Боровая и попробовала себя в вертолетном спорте. Что из этого получилось – смотрите в программе «Неделя» на СТВ.

Алена Сырова, корреспондент: Очень часто говорят о том, что вертолетный спорт универсален – им занимаются люди разных профессий и полов. Посмотрим, получится ли у женщины-журналиста сделать стандартное упражнение.

Александр Центер, председатель Белорусской федерации авиационного спорта:

Те, кто сегодня занимает первые места, у них тысячи часов налета, те, кто занимают вторые места – у них сотни часов налета и так далее. Сегодня государство обеспечивает 20-25 часов налета для подготовки к таким соревнованиям. Если бы этих часов было 50, нас была бы золотая медаль.

Кстати, экзамен на вертолетную профпригодность у нашей съемочной группы принимал глава Федерации авиаспорта в Беларуси Александр Центер. Он пример состоятельного и состоявшего человека, для которого вертолетный спорт – хобби.