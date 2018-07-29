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Получится ли у женщины-журналиста сделать стандартное упражнение на вертолёте? Эксперимент СТВ

29 июля 2018 18:22
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Новости Беларуси. Наш корреспондент Алена Сырова отправилась на аэродром Боровая и попробовала себя в вертолетном спорте. Что из этого получилось – смотрите в программе «Неделя» на СТВ.

Получится ли у женщины-журналиста сделать стандартное упражнение на вертолёте? Эксперимент СТВ-1

Алена Сырова, корреспондент:
Очень часто говорят о том, что вертолетный спорт универсален – им занимаются люди разных профессий и полов. Посмотрим, получится ли у женщины-журналиста сделать стандартное упражнение.

Получится ли у женщины-журналиста сделать стандартное упражнение на вертолёте? Эксперимент СТВ-4

Александр Центер, председатель Белорусской федерации авиационного спорта:
Те, кто сегодня занимает первые места, у них тысячи часов налета, те, кто занимают вторые места – у них сотни часов налета и так далее. Сегодня государство обеспечивает 20-25 часов налета для подготовки к таким соревнованиям. Если бы этих часов было 50, нас была бы золотая медаль.

Кстати, экзамен на вертолетную профпригодность у нашей съемочной группы принимал глава Федерации авиаспорта в Беларуси Александр Центер. Он пример состоятельного и состоявшего человека, для которого вертолетный спорт – хобби.

Больше подробностей о том, как прошли чемпионат мира по вертолетному спорту и фестиваль «ПроНебо» здесь.

# Авиация # Алена Сырова # Александр Центер # Фотофакт

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