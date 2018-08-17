Прямой эфир

100 часов и 28 тысяч километров. Два пилота готовятся совершить первую белорусскую авиакругосветку

17 августа 2018 19:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 28 тысяч километров и десяток стран на двоих. Уже 18 августа с аэродрома Липки стартует первая белорусская авиа-кругосветка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Два пилота на одномоторном самолете проведут в небе около 100 часов и пересекут все часовые пояса.

100 часов и 28 тысяч километров. Два пилота готовятся совершить первую белорусскую авиакругосветку-1

Три километра «над уровнем неба». Точнее, над землей. Это средняя высота, на которой будет проходить полет. И кислорода пилотам хватит, и достопримечательности все видны. С собой берут не так уж много. Главное – вера в успех, спасательное оборудование и неприкосновенный запас.

100 часов и 28 тысяч километров. Два пилота готовятся совершить первую белорусскую авиакругосветку-4

Андрей Борисевич, пилот:
В восточной части России, как ты только мы уйдем за цивилизацию, условно говоря, за Читу и выше, любая вынужденная посадка грозит неприятностями. Ближайший населенный пункт может оказаться в 1000 километрах, никого нет, медведи вокруг ходят и всё. Неприкосновенный запас – пакетики с водой, сухой паек, лески, ножи, фонарики, покрывало.

100 часов и 28 тысяч километров. Два пилота готовятся совершить первую белорусскую авиакругосветку-7

Александр Центер – командир воздушного судна. В авиации – 11 лет. Учился летать на вертолете Ми-2. Сейчас за плечами 1200 часов налета на четырех типах воздушных судов. А впереди – одна большая цель.

100 часов и 28 тысяч километров. Два пилота готовятся совершить первую белорусскую авиакругосветку-10

Александр Центер, командир воздушного судна, председатель Белорусской федерации авиационного спорта:
Нам есть чем гордиться, и мы хотим, чтобы нашим потомкам тоже было чем гордиться. Для этого нам нужно что-то сделать. А это «что-то сделать» упирается в три простые вещи. У нас должно быть достаточно аэродромов – мы этим занимаемся. У нас должно быть достаточно хороших самолетов (вот один из них). И у нас должны быть хорошие пилоты.

100 часов и 28 тысяч километров. Два пилота готовятся совершить первую белорусскую авиакругосветку-13

На согласование маршрута и подготовку десятка документов у команды ушло четыре месяца. Самолет воздушным кольцом объединит 10 стран: Беларусь, Россию, США, Канаду, Исландию, Данию, Великобританию, Норвегию и Швецию. Самые опасные места – признаются летчики – Атлантика, Аляска и Чукотка.

100 часов и 28 тысяч километров. Два пилота готовятся совершить первую белорусскую авиакругосветку-16

В кабине всего четыре посадочных места. Но участников большого путешествия будет гораздо больше: все влюбленные в небо могут наблюдать за полетом в режиме онлайн. четыре установленные на самолет камеры GoPro обещают захватывающую картинку.

100 часов и 28 тысяч километров. Два пилота готовятся совершить первую белорусскую авиакругосветку-19

Екатерина Шатерник, координатор кругосветного перелета:
Есть два GPS-трекера, которые будут выводить каждые две минуты актуальный статус нахождения самолета – с момента его взлета до момента посадки.

Мы постараемся вести стримы, прямые включения, но уже как будет позволять интернет.

100 часов и 28 тысяч километров. Два пилота готовятся совершить первую белорусскую авиакругосветку-22

Камилла Шах, СТВ:
Во время кругосветки летчики проведут в небе около 100 часов и преодолеют за это время более 28 тысяч километров. Встречать их дома просят не ранее, чем через месяц.

# Авиация # общество # Андрей Борисевич # Александр Центер # Екатерина Шатерник # Камилла Шах # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Кем гордится город шахтёров? 23 билборда с фотографиями разместили на улицах Солигорска
17 августа 2018 18:49

Кем гордится город шахтёров? 23 билборда с фотографиями разместили на улицах Солигорска

Мусор, подтопления и зловоние в центре Гродно. У реки Городничанка разрушаются берега, и канализационные стоки сливаются в воду
17 августа 2018 18:41

Мусор, подтопления и зловоние в центре Гродно. У реки Городничанка разрушаются берега, и канализационные стоки сливаются в воду

Что было: 5 забавных сведений о Яблочном спасе/ Европейский футбол: играют не все
17 августа 2018 17:29

Что было: 5 забавных сведений о Яблочном спасе/ Европейский футбол: играют не все