100 часов и 28 тысяч километров. Два пилота готовятся совершить первую белорусскую авиакругосветку

Новости Беларуси. 28 тысяч километров и десяток стран на двоих. Уже 18 августа с аэродрома Липки стартует первая белорусская авиа-кругосветка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Два пилота на одномоторном самолете проведут в небе около 100 часов и пересекут все часовые пояса.

Три километра «над уровнем неба». Точнее, над землей. Это средняя высота, на которой будет проходить полет. И кислорода пилотам хватит, и достопримечательности все видны. С собой берут не так уж много. Главное – вера в успех, спасательное оборудование и неприкосновенный запас.

Андрей Борисевич, пилот:

В восточной части России, как ты только мы уйдем за цивилизацию, условно говоря, за Читу и выше, любая вынужденная посадка грозит неприятностями. Ближайший населенный пункт может оказаться в 1000 километрах, никого нет, медведи вокруг ходят и всё. Неприкосновенный запас – пакетики с водой, сухой паек, лески, ножи, фонарики, покрывало.

Александр Центер – командир воздушного судна. В авиации – 11 лет. Учился летать на вертолете Ми-2. Сейчас за плечами 1200 часов налета на четырех типах воздушных судов. А впереди – одна большая цель.

Александр Центер, командир воздушного судна, председатель Белорусской федерации авиационного спорта:

Нам есть чем гордиться, и мы хотим, чтобы нашим потомкам тоже было чем гордиться. Для этого нам нужно что-то сделать. А это «что-то сделать» упирается в три простые вещи. У нас должно быть достаточно аэродромов – мы этим занимаемся. У нас должно быть достаточно хороших самолетов (вот один из них). И у нас должны быть хорошие пилоты.

На согласование маршрута и подготовку десятка документов у команды ушло четыре месяца. Самолет воздушным кольцом объединит 10 стран: Беларусь, Россию, США, Канаду, Исландию, Данию, Великобританию, Норвегию и Швецию. Самые опасные места – признаются летчики – Атлантика, Аляска и Чукотка.

В кабине всего четыре посадочных места. Но участников большого путешествия будет гораздо больше: все влюбленные в небо могут наблюдать за полетом в режиме онлайн. четыре установленные на самолет камеры GoPro обещают захватывающую картинку.

Екатерина Шатерник, координатор кругосветного перелета:

Есть два GPS-трекера, которые будут выводить каждые две минуты актуальный статус нахождения самолета – с момента его взлета до момента посадки. Мы постараемся вести стримы, прямые включения, но уже как будет позволять интернет.