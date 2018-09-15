«У нас очень хороший спрос»: сезонная выездная торговля с машин началась в Минске

Новости Беларуси. Если у одних сезон закрыт, то у других только начинается его разгар. Речь о сельскохозяйственных ярмарках выходного дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Если у одних сезон закрыт, то у других только начинается его разгар. Речь о сельскохозяйственных ярмарках выходного дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
15 сентября в Минске состоялись первые из них. Свою продукцию на мини-рынках представляют сельхозпроизводители, фермеры и рыбные хозяйства из разных регионов страны. В шаговой доступности на всех прилавках изобилие урожая – картофель, капуста, кабачки, помидоры. В широком ассортименте и фрукты – несколько сортов винограда, сливы, яблоки и груши.
В 2018 году впервые свою продукцию могут выставлять и кондитеры. А вот истинным гурманам на ярмарке предлагают попробовать и, конечно же, приобрести сало и мед.
Анатолий Куприянец, пчеловод:
Гречишный мед есть, лесной мед есть, майский мед есть. Здесь у нас очень хороший спрос, поэтому мы сюда приезжаем. Люди звонят и просят, чтобы мы приехали. Реализация продукции гораздо больше, чем в нашем небольшом поселке. Поэтому приезжаем к вам.
Александр Крышковец, фермер:
Мы не первый год. У нас много покупателей своих, которые нас ждут, покупают у нас картошку, овощи, на зиму запасаются. Так что мы сюда ездим.
Всего в городе до середины ноября будет работать около 200 торговых площадок. Первая же большая ярмарка пройдет в субботу 22 сентября.