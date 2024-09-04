Швед: никто из помилованных не совершал насильственных преступлений в отношении представителей власти

Шанс реабилитироваться перед государством и обществом и вернуться к нормальной жизни, семье и работе. В Беларуси помилованы еще 30 человек, осужденных за преступления протестной направленности. Соответствующий Указ 4 сентября подписал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В числе помилованных 7 женщин и 23 мужчины. Все они признали свою вину и искренне раскаялись в содеянном, а также дали обещание впредь вести правопослушный образ жизни.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

Заседанию комиссии предшествовала тщательная работа, были изучены все имеющиеся материалы, в том числе и уголовных дел. И материалы, связанные с поведением в местах лишения свободы этих лиц. Мы также учли тот факт, что все эти лица не совершали насильственных преступлений в отношении представителей власти. Это очень важно. Они были осуждены в основном за оскорбление и клевету в интернет-пространстве.