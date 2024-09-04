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Новый фильм по роману Короткевича скоро выйдет на экраны: когда ждать премьеру в Беларуси

04 сентября 2024 14:28
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Белорусские и российские кинематографисты закончили работу над экранизацией романа Владимира Короткевича «Черный замок Ольшанский».

Кристина Мельникова, заместитель начальника отдела по кинематографии Министерства культуры Республики Беларусь.

Ольга Бурлакова, ведущая:
Почему выбор пал на этот роман «Черный замок Ольшанский»?

Новый фильм по роману Короткевича скоро выйдет на экраны: когда ждать премьеру в Беларуси-2

Кристина Мельникова, заместитель начальника отдела по кинематографии Министерства культуры Республики Беларусь:
Тема классики актуальна всегда. Тем более, что фильм «Черный замок» снят не по пьесе, а все-таки на основе романа Короткевича. Мы очень надеемся, что все-таки новое прочтение, я подчеркну, что все-таки это новое прочтение произведения, откликнется нашим гражданам и не только жителям Республики Беларусь. Мы надеемся на широкий прокат. Тем самым привлечет туристов в нашу страну, потому что в картине открывается много исторических мест. Много красивых наших замков, отреставрированных, которые ждут туристов и гостей нашей страны.

Более того, сейчас мы владеем супертехнологиями, в фильме используется современная графика. Поэтому более чем мы окунемся в ту историческою эпоху, проникнемся красивыми залами этого замка и в полной мере ощутим дух того времени.

Подробности в видео.

# Александр Меженный # Беларусьфильм # Юрий Царёв # Ольга Бурлакова

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