Воскресенский о помиловании: эта работа приобрела системный характер

Шанс реабилитироваться перед государством и обществом и вернуться к нормальной жизни, семье и работе. В Беларуси помилованы еще 30 человек, осужденных за преступления протестной направленности. Соответствующий Указ 4 сентября подписал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В числе помилованных 7 женщин и 23 мужчины. Все они признали свою вину и искренне раскаялись в содеянном, а также дали обещание впредь вести правопослушный образ жизни.

Юрий Воскресенский, член комиссии по рассмотрению обращений находящихся за рубежом граждан Беларуси по вопросам совершенных ими правонарушений:

Это уже третье помилование за последние три месяца. Здесь приходится говорить о том, что эта работа приобрела системный характер. И в этой системности очень важно, как ведет себя каждая группа помилованных. Потому что если в какой-то из групп найдется человек, который неискренне писал прошения, обращался к Президенту, к комиссии по помилованию, то конечно, этот процесс затормозится, если не сказать вообще остановится.