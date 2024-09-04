Игорь Сергеенко поставил задачи депутатам в Гродненском регионе

Депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси работают над 16 законопроектами – от вопросов экономики и правовой сферы до темы образования и социальной защиты. Народным избранникам необходимо собрать мнения людей в различных регионах страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всю эту неделю депутаты в своих округах проводят приемы граждан и мониторинг ситуации на местах. Цели и задачи этой работы для Гродненского региона поставил председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко.

В первую очередь, говорили о роли депутата в социально-экономическом и общественно-политическом развитии. В Палату представителей от Гродненской области входят 13 человек: педагоги, производственники, журналисты, управленцы, представители общественных организаций. На них возложена функция эффективного взаимодействия и с населением и с местными органами исполнительной власти. Депутаты обязаны знать, чем живут люди в их регионе, что думают по тем или иным вопросам жизни страны, какие предложения есть для совершенствования законодательства, в том числе возможные изменения в кодексе об образовании.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

По результатам этой работы депутаты готовят свой срез, свое мнение по тем или иным вопросам развития. Это касается и темы жилищно-коммунального хозяйства, транспортного сообщения, темы возможных инициатив и изменений в законодательство по тем или иным вопросам. Но главная задача, которая поставлена на эту неделю. Все начинали мы со школьных линеек, с участием в мероприятиях, связанных с Днем знаний, мониторинг по тем вопросам, которые были поставлены главой государства на республиканском педагогическом совете – изучение мнения педагогов, общественности по возможным новациям, изменений и дополнений в Кодекс об образовании.