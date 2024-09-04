Лукашенко помиловал ещё 30 человек, осужденных за преступления протестной направленности

Шанс реабилитироваться перед государством и обществом и вернуться к нормальной жизни, семье и работе. В Беларуси помилованы еще 30 человек, осужденных за преступления протестной направленности. Соответствующий указ подписал 4 сентября Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Данное решение – гуманный жест со стороны главы государства в отношении людей, которых использовали в 2020-м те, кто уже давно за границей. В числе помилованных семь женщин и 23 мужчины. Все они признали вину и искренне раскаялись в содеянном, а также дали обещание впредь вести правопослушный образ жизни. Контроль над этим обеспечат сотрудники МВД.

Как сообщает пресс-служба Президента Беларуси, большинство тех, кто выйдет на свободу, – родители несовершеннолетних детей. Все представленные к помилованию изучались комиссией по возвращению беглых под руководством генерального прокурора Андрея Шведа.

За последнее время это уже второй указ главы государства о помиловании осужденных за протестные преступления. В середине августа решением Президента возможность начать жизнь с чистого листа получили 30 человек. Все они уже на свободе.