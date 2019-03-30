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В США клиентов из ресторана эвакуировали на лодках. Почему?

30 марта 2019 18:50
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Новости США. Ужин с привкусом ужаса. В США из-за резкого наводнения пришлось экстренно эвакуировать целый ресторан, рассказали в программе «Плюс-минус».

В США клиентов из ресторана эвакуировали на лодках. Почему? -1

Это штат Миннесота.

Внезапный прилив застал врасплох посетителей заведения внутри кафе уровень воды достигал 30 см, а на паркинге больше полуметра.

В США клиентов из ресторана эвакуировали на лодках. Почему? -4

В США клиентов из ресторана эвакуировали на лодках. Почему? -6

Кто-то успел выбежать из здания, остальных пришлось вывозить на лодках.

В США клиентов из ресторана эвакуировали на лодках. Почему? -9

Одна из клиенток ресторана призналась: всё это было безумно страшно! Что не помешало ей прихватить с собой заказанную еду.

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# Наводнение

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