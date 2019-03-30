В США клиентов из ресторана эвакуировали на лодках. Почему?

Новости США. Ужин с привкусом ужаса. В США из-за резкого наводнения пришлось экстренно эвакуировать целый ресторан, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Внезапный прилив застал врасплох посетителей заведения – внутри кафе уровень воды достигал 30 см, а на паркинге – больше полуметра.

Одна из клиенток ресторана призналась: всё это было безумно страшно! Что не помешало ей прихватить с собой заказанную еду.

Заморозки во вторник, но днём – до +10. Синоптики рассказали о погоде на неделю