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В Италии горевшая трава превратилась в огненный смерч: люди оказались в ловушке в тоннеле

30 марта 2019 18:43
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Новости Италии. Огненный смерч едва не лишил жизни автомобилистов в Италии, рассказали в программе «Плюс-минус».

Людям удалось укрыться в тоннеле.

В Италии горевшая трава превратилась в огненный смерч: люди оказались в ловушке в тоннеле-1

В Италии горевшая трава превратилась в огненный смерч: люди оказались в ловушке в тоннеле-3

В начале недели возле города Коголето загорелась трава.

Какой штраф за выжигание травы?

Распространению огня способствовал ветер порывами до 100 км/ч.

В Италии горевшая трава превратилась в огненный смерч: люди оказались в ловушке в тоннеле-6

Властям пришлось закрыть для проезда участок автотрассы, но часть машин попала в ловушку: они остановились у выезда из тоннеля, куда огненный смерч задувал искры. К счастью, никто не пострадал.

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# Пожар

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