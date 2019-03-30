В Италии горевшая трава превратилась в огненный смерч: люди оказались в ловушке в тоннеле

Новости Италии. Огненный смерч едва не лишил жизни автомобилистов в Италии, рассказали в программе «Плюс-минус».
Людям удалось укрыться в тоннеле.
Новости Италии. Огненный смерч едва не лишил жизни автомобилистов в Италии, рассказали в программе «Плюс-минус».
Людям удалось укрыться в тоннеле.
В начале недели возле города Коголето загорелась трава.
Какой штраф за выжигание травы?
Распространению огня способствовал ветер порывами до 100 км/ч.
Властям пришлось закрыть для проезда участок автотрассы, но часть машин попала в ловушку: они остановились у выезда из тоннеля, куда огненный смерч задувал искры. К счастью, никто не пострадал.
Заморозки во вторник, но днём – до +10. Синоптики рассказали о погоде на неделю