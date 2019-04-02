«Носит статус служебного жилья. Пускай идёт работать в нашу организацию». Мужчину переселили из ветхого дома, а теперь выселяют

У героя сюжета программы «Добро пожаловаться» Александра ещё совсем недавно была, казалось бы, своя крыша над головой.

Мужчина рассказывает печальную историю – более полувека он прожил в квартире на условиях бессрочной аренды, предоставленной совхозом. Жильё выдали ещё его бабушке. Когда дом окончательно обветшал, мужчину переселили в другой район.

Александр Костючик: Пытаюсь добиться правды, пытаюсь не остаться на улице. Потому что останусь на улице – останусь без прописки, останусь бомжом, соответственно – потеряю работу.

Мужчина признаётся: новый договор аренды он подписывал, не глядя. А юристы отмечают: своевременная оплата съёмного жилья – ещё не повод считать его своим.

Александр Костючик: Особо я не вдавался в подробности. Тем более что у нас, в принципе, вопросов с договором не было, и мы его не заключали в процессе проживания на Чижевских. Но надеялся, что, если уж дают квартиру, то дают на длительный срок, а не как общежитие. Ведь она у меня постоянная и единственная. Мне выехать-то некуда!

Четыре года Александр спокойно обживался в новенькой двушке, исправно платил коммуналку и прописанную в договоре сумму. Беда пришла, откуда не ждали: в один прекрасный день его просто попросили с вещами на выход.

Александр Костючик: Когда дом пошёл под снос, меня вынужденно переселили сюда, дав эту квартиру. Теперь эту квартиру изымают.

Специалисты выяснили: договор аренды с предприятием, подписанный в 2014 году, заключался всего на год. На каких основаниях мужчина продолжал жить в квартире и почему его решили выселить именно сейчас, герой программы не понимает.

Татьяна Семешко, управляющий партнёр адвокатского бюро: То обстоятельство, что человек платил на протяжении нескольких лет – к сожалению, это не повод, не основание, не причина, чтобы с ним продлевать этот договор. Это его святая обязанность – оплачивать коммунальные платежи за проживание.

Александр Костючик:

Просто у них утеряна документация. Платежи поступали своевременно, просто они не знали, откуда деньги приходят и как они приходят. За всё это время у меня никто не спросил, никто не предупредил, что у меня закончился договор аренды.

Документы, предоставленные Александром, передаём специалистам. Юристам предстоит дать профессиональную оценку каждой запятой.

Татьяна Семешко:

Из той информации, которая содержится в данном договоре, не предусмотрены условия его продления. То есть – это могло быть сделано по соглашению сторон. Но, поскольку, ни она сторона не явилась инициатором данного действия, то, фактически, договор истёк в декабре 2015 года. Ни арендодатель, ни наниматель не должны были напоминать друг другу о том, что этот договор истекает. Такой обязанности нет, и последствий, предусмотренных законодательством, тоже нет. Безусловно, здесь наниматель в большей степени был заинтересован в том, чтобы этот договор продлевался.

Отчаявшись решить проблему, мужчина обратился к руководству предприятия. По какому праву его лишают жилья? Ответ вызвал у Александра сильнейшее потрясение.

Александр Костючик:

Дал понять, что это жильё они, в принципе, могли бы отдать своим людям. Поэтому они не собираются со мной продлевать договор аренды. Мне категорично сказали: выселяйтесь, куда хотите. Проживаю, как в общежитии, имея квартиру.

Почему Александра выселяют, пытаемся выяснить у руководства сельхозпредприятия. Застать кого-то в разгар посевных работ – задача не из лёгких, но корреспонденту нашей программы удалось прояснить ситуацию по телефону.

Демьян Шумченя, исполняющий обязанности директора ОАО «Щомыслица»:

Выяснилось, что он, вообще, не работает у нас, поэтому предложили пойти работать у нас. Статус квартира носит служебного жилья. Он работает в частной компании. Пускай идёт работать в нашу организацию, заключает соглашение, и будет проживать дальше в этой квартире. К примеру, у меня работает специалист, отвечает за молочную ферму, и живёт многодетная семья на 18 кв метрах. Почему бы не предоставить служебную квартиру ему?

То, что мужчина давно не работает в совхозе – для работодателя законный повод выселить его из арендных метров. Юристы уверяют: сейчас у мужчины есть только один шанс не остаться на улице – снова стать сотрудником предприятия.